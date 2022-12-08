Диетолог предупредила об опасности жидких калорий

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Соки без мякоти и газированные напитки лучше исключить из своего рациона, так как они представляют собой жидкие калории. Об этом рассказала эндокринолог, диетолог, специалист по расстройствам пищевого поведения Татьяна Мазулевская.По словам диетолога, жидкие калории – это любые жидкости, кроме воды, которые присутствуют в рационе человека. Очень многие люди недооценивают вред этих напитков, считая, что на диете можно запивать еду соком или газировкой."Когда мы говорим о газированных напитках, в принципе мало кто понимает, сколько там содержится сахара. В одном стакане такого напитка может содержаться от пяти ложек сахара", – предупредила эксперт.При этом напитки с сахарозаменителем нельзя считать полезной альтернативой, отметила диетолог. Даже обычная газированная вода со вкусом лимона тоже может содержать сахар."Это не просто безобидная вода с добавлением лимонного сока, а такой же полноценный сладкий напиток, просто чуть менее калорийный, чем соки или газировка", – объяснила эксперт.Если говорить о соках, то лучше, когда витамины попадают в организм в виде фруктов, продолжает она."Потому что, когда мы делаем сок, естественно, мы лишаем напиток той необходимой мякоти, того необходимого количества клетчатки, которое мы могли бы употребить", – рассказала специалист в интервью программе "Доктор 24".Необходимо помнить, что напитки имеют дополнительные калории, поэтому лучше ограничиться водой, чаем или несладким кофе, рекомендует Мазулевская. Если выбирать между соком без мякоти или с ней, например смузи, то последнее будет полезнее для организма. Йогурт и кефир, особенно с фруктовыми добавками, также можно отнести к жидким калориям, уточнила Мазулевская."Когда мы в магазине выбираем йогурт или кефир с каким-то дополнительным вкусом, что чаще, кстати, притягивает наш взгляд, мало кто хочет пить просто йогурт. Хочется со вкусом клубники, малины, как-то порадовать себя, выпить что-то сладкое, вкусное. В этом и заключается проблема. Потому что это тоже те самые дополнительные жидкие калории, которые мы зачастую не учитываем", – заключила специалист.