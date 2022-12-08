5 способов не терять мотивацию во время похудения

Опыт похудения у всех разный. Одним может потребоваться для того, чтобы сбросить вес, несколько недель, а другим - несколько месяцев. Вот пять рекомендаций, которые помогут сохранить мотивацию на весь период соблюдения диеты.Сильно похудеть не получится за один день. Поэтому важно оставаться замотивированным в течение всего периода похудения. Вот какие вещи вам в этом помогут.Установить цели, связанные с процессом. По словам доктора медицинских наук Майка Бола, важно определять не только цели, связанные с результатом, но и такие цели, которые связаны с самим процессом похудения. Например, это может быть питательный обед каждый день, меньшее число перекусов между приёмами пищи и т.п.Вести дневник прогресса. В нём нужно фиксировать всё, чего вы добились за время похудения. Также к нему будет полезно возвращаться каждые две недели, чтобы видеть, как вы продвинулись.Соблюдать диету вместе с другом. Это позволит оставаться мотивированным и не даст почувствовать себя одиноким при похудении. Также ваш друг может научить вас чему-то полезному.Не быть слишком строгим к себе. Даже если вы всего на один день позволите себе есть всё, что захочется, то это будет лучше, чем сорваться и полностью отказаться от диеты.Помнить о пользе для здоровья. К примеру, обратите внимание на свои показатели холестерина, кровяного давления.