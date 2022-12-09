Что такое искривление носовой перегородки и как его лечат

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Хронический насморк и храп могут быть симптомами.Искривление носовой перегородки — это нарушение положения хряща или кости, разделяющих полость носа на две половины.Исследования показывают, что с возрастом оно встречается чаще. Так, искривление фиксируется у 15% детей 7–8 лет и почти у 40% взрослых, у которых нет симптомов. А среди людей, нуждающихся в операции из?за хронического риносинусита, эта цифра может превышать 80%.Почему носовая перегородка может искривитьсяЭто случается по разным причинам:Из?за особенностей развития. Иногда перегородка смещается в период внутриутробного формирования плода.Из?за травмы носа. Она может произойти как в процессе родов, так и во взрослой жизни. Например, во время спортивных игр или автоаварии.Из?за нормального роста перегородки у людей, которые никогда не травмировали нос. Это самая частая причина искривления.При этом из?за изменения структур носа с возрастом перегородка может смещаться ещё сильнее.Какие проблемы вызывает искривление носовой перегородкиВ большинстве случаев небольшое искривление перегородки носа не вызывает симптомов. Но если смещение значительное, могут отмечаться следующие проявления:Заложенность. Может ощущаться в одной или обеих половинах носа. Особенно заметным этот симптом становится, когда у человека развивается аллергический или инфекционный ринит: он дополнительно сужает просвет для носового дыхания.Храп или шумное дыхание во сне. Некоторые начинают дышать ртом, а если искривление сильное, может развиваться синдром обструктивного апноэ (задержка дыхания во сне).Носовое кровотечение. Оно возникает, если слизистая оболочка перегородки становится слишком сухой из?за неправильного распределения потоков воздуха в полости носа.Лицевая боль. Не вполне понятно, почему она появляется. Предполагают, что это признак сильного искривления, когда перегородка носа давит на носовые раковины.Склонность спать на определённом боку. Если лежать на той стороне, где сужен носовой ход, это может облегчать дыхание во сне за счёт второй половины носа.Повторяющийся или хронический риносинусит. Частые риносинуситы могут возникать из?за изменения нормальной анатомии полости носа.Искривление носовой перегородки не опасно для жизни, но доставляет дискомфорт. В некоторых случаях человек начинает постоянно дышать ртом, а кто?то страдает от бессонницы из?за того, что нос заложен.Что делать при подозрении на искривление носовой перегородкиСтоит обратиться к лору. Он проведёт осмотр и поставит диагноз.Если искривление нашли случайно и оно не доставляет беспокойства, лечить его не будут. Если же есть какие?то из перечисленных выше проявлений, придётся готовиться к операции. Это единственный вариант лечения, ведь препараты могут помочь избавиться от симптомов, однако не исправят положение перегородки.Но перед операцией врач должен убедиться, что жалобы на затруднённое носовое дыхание связаны именно с искривлённой перегородкой, а не с аллергическим или медикаментозным ринитом, риносинуситом и другими патологиями полости носа. Если появятся сомнения, лор сначала займётся лечением сопутствующего заболевания. Например, при аллергическом рините назначит гормональный спрей для носа.Сосудосуживающие спреи и капли могут принести временное облегчение за счёт уменьшения отёка носовых раковин. Но ими нельзя пользоваться дольше 3–5 дней, иначе разовьётся медикаментозный ринит и дышать носом станет ещё тяжелее.Как проходит операцияОперация по исправлению носовой перегородки называется септопластикой. Процедуру проводят через ноздри под местной или общей анестезией. Последнюю выбирают чаще, так как она минимизирует неприятные ощущения.Во время операции хирург удаляет искривлённые части хряща и костного отдела перегородки. Иногда ровные фрагменты хрящевой ткани могут быть установлены обратно между листками слизистой оболочки.В конце операции в переднем отделе перегородки накладываются швы и, как правило, устанавливаются поддерживающие силиконовые шины (сплинты), чтобы они помогали сохранить положение перегородки. Кроме того, часто добавляются специальные тампоны. Их удаляют на второй или третий день, а силиконовые сплинты — примерно через неделю. Швы же рассасываются самостоятельно.После операции обычно назначаются обезболивающие средства, различные спреи для носа и антибактериальные мази. Антибиотики системного действия нужны далеко не всегда.Если у человека с искривлением перегородки есть деформации наружного носа, зачастую проводится сочетанное хирургическое вмешательство: пластический хирург выполняет ринопластику, а лор — септопластику.Чего ждать после септопластикиПосле операции на лице не остаётся следов. В первые дни нос может болеть, отекать, вызывать дискомфорт. Также могут появиться выделения. Эти симптомы обычно проходят за 1–2 недели. Назначенные после септопластики препараты направлены на облегчение именно этих проявлений. Ещё в первые сутки может помочь холод: просто аккуратно приложите компресс к переносице.В первые дни лучше предпочесть покой. Чтобы облегчить носовое дыхание во сне, можно использовать дополнительную подушку. Нельзя тереть и трогать нос, а также сморкаться, даже если кажется, что он забит. Если очень хочется, чихать нужно только через рот. Также не стоит перегреваться, например в бане, горячем душе или ванне.Кроме того, в первые 2–3 недели нужно избегать физической активности, контактных видов спорта и заболевших людей, чтобы не заразиться.