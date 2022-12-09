Россиянам рассказали, с чем нельзя ходить в туалет

Смартфон стал для многих практически незаменимой вещью: он и для звонков, и для покупок, для игр, общения, работы, отдыха. Короче, решает почти все вопросы. Поэтому-то люди с ним почти не расстаются, даже в туалете. Хотя это далеко не самая лучшая идея. О том, чем может обернуться желание занять время, сидя на унитазе, рассказала эндокринолог Зухра Павлова.По словам специалиста, раньше место смартфона занимали журналы, кроссворды или книги. Правда, смысл от этого не поменялся — засиживаться в туалете просто потому, что смотришь интересный видосик и не хочется отрываться, вредно для здоровья.Павлова добавила, что норма для сидения на унитазе — до 10 минут. Тех, кто сделал все дела, но ещё скроллит ленту, ждут неприятные последствия. Прежде всего, это геморрой, потому что аноректальная область провисает и начинает давить на вены.Плюс в туалете можно подхватить бактерии. Руки-то все моют, а вот телефон после таких посиделок никто. А ведь там патогенные организмы находятся на всех поверхностях, а не только на ободке унитаза, как нам рассказывают в рекламе.Кроме того, по словам врача, длительное сидение мешает перистальтике, то есть сокращениям кишечника. Это может привести к запорам.Кстати, специалист отметила, что желание проводить побольше времени в туалете может быть связано со стремлением скрыться от проблем жизни. Например, усталая мама хочет спрятаться от детей, подросток — от сложностей в общении с родителями, муж — от жены, которая его постоянно пилит. Так что вместо игры в телефон лучше подумать, что вас так задерживает, — всё-таки туалет не самое комфортное место доме.