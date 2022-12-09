Мороженое может быть полезным при ангине

Пользу мороженого при ангине подтвердила медик Наталия Гридина.Ангина (острый тонзиллит) является инфекционным заболеванием, которое проявляется воспалением в области небных миндалин и болью в горле вместе с затрудненным глотанием. В комментарии врача-диетолога Наталии Гридиной прозвучало мнение о том, что людям с ангиной облегчать их состояние может помогать мороженое.«Холод может быть хорошим помощником при ангине, поскольку он способен снижать воспаление и сужать сосуды», - отметила специалист, беседуя с изданием «Лайф».Гридина добавила, что употребление мороженого, льда, других холодных продуктов и напитков дает полезное при ангине анальгезирующее действие. В результате уменьшается боль, сокращается отек в горле.«Более того, сливочное мороженое на основе молока благодаря своей жирности может убрать лишнюю сухость в горле».Врач подчеркнула, что мороженое должно быть как можно более натуральным по своему составу – это минимум естественных ингредиентов, никаких дополнений в виде шоколада, орехов, карамели и так далее. Также Гридина добавила, что продукт не нужно воспринимать как лекарство. Ангина вполне способна приводить к серьезным системны осложнениям, и избежать их помогает своевременное обращение к врачу за рекомендациями по лечению.