Тереть нельзя. Врач объяснила, как удалить соринку из глаза

От соринки в глазу иногда очень непросто избавиться. Моргаешь, а она всё равно не вымывается оттуда. Тогда мы обычно начинаем тереть глаз, и становится только хуже. Приходится промывать водой, но и тут тоже не всё так просто. Делать это надо, учитывая анатомию путей оттока слезы. А вот капать глазные капли ни в коем случае нельзя, предупредила офтальмолог Любовь Романова.Сначала нужно позаботиться о чистоте рук, отметила врач. Вымыв руки c мылом, нужно промыть глаз струёй воды или изотоническим раствором. Можно использовать раствор фурацилина — 1 таблетка в 100 мл воды.«Промывать глаз надо по направлению от наружного отдела глаза к внутреннему, учитывая анатомию путей оттока слезы», — объяснила офтальмолог.Можно использовать глазные капли только с антисептиком. И то, если после промывания сразу не удалось вычистить глаз и появилась боль. Тереть руками и платком нельзя. Пытаться выдавить оттуда инородное тело тоже не стоит, иначе может стать ещё хуже. Промывать раствором хлоргексидина категорически нельзя, а то заработаете химический ожог глаза. По словам Романовой, раствор мирамистина использовать можно, но именно в специально разработанной глазной форме.