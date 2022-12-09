Диетолог Чистякова рассказала, как не набрать лишние килограммы после похудения к Новому году
Как отмечает диетолог, существует одно золотое правило, которое обезопасит от быстрого набора веса. Нужно лишь наладить режим питания. И тогда вкусные угощения не превратятся в лишние килограммы.
В первую очередь, нужно задействовать принцип дробного питания, принимая пищу примерно 5-6 раз в день: завтрак, небольшой перекус после завтрака, обед, полдник и легкий ужин. Другими словами, не стоит морить себя голодом, но и переедать – идея плохая. Наилучший вариант – распланировать все так, чтобы самое большое число калорий организм получал в обед.
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