Диетолог Чистякова рассказала, как не набрать лишние килограммы после похудения к Новому году

До Нового года остается всего несколько недель. А это значит, что некоторые постараются не только купить подарки близким, но и постараться сбросить несколько килограммов, дабы быть в форме за праздничным столом. Но стоит ли оно того, если съеденные угощения очень быстро вернут лишний вес? Свои советы по этому поводу в интервью для «Слово и Дело» высказала диетолог Наталия Чистякова.Как отмечает диетолог, существует одно золотое правило, которое обезопасит от быстрого набора веса. Нужно лишь наладить режим питания. И тогда вкусные угощения не превратятся в лишние килограммы.В первую очередь, нужно задействовать принцип дробного питания, принимая пищу примерно 5-6 раз в день: завтрак, небольшой перекус после завтрака, обед, полдник и легкий ужин. Другими словами, не стоит морить себя голодом, но и переедать – идея плохая. Наилучший вариант – распланировать все так, чтобы самое большое число калорий организм получал в обед.