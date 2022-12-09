Врач призвала не запивать таблетки чаем или кофе

Все препараты следует запивать лишь чистой водой и ничем другим, иначе эффект лекарства снизится или вовсе не подействует во время лечения. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на врача-терапевта Надежду Чернышову.Она подчеркнула, что любая жидкость – молоко, сок, кисели и другие – может впитать в себя таблетку как абсорбент. Из-за этого препарат не растворится в желудке должным образом."Человек пьет таблетку, она вступает в реакцию с тем, чем он запил, и получается совсем другое вещество – либо неактивное, либо с каким-то другим действием. В результате действие препарата ослабляет", – отметила Чернышова.По ее словам, все напитки, кроме воды, могут химически растворить таблетку. Эксперт подчеркнула, что любой вопрос о приеме лекарств следует уточнять у лечащего врача. Также она призвала не игнорировать инструкцию к применению препарата.Ранее эксперт по расстройствам пищевого поведения Татьяна Мазулевская рассказала, что соки без мякоти и газированные напитки следует убрать из своего рациона, так как они представляют собой жидкие калории. Многие люди недооценивают вред подобных напитков, думая, что на диете можно ими запивать пищу.