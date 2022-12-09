Лор рассказала, чем полезна ушная сера
По словам специалиста, количество серы в ушах регулируется естественным путём и часто зависит от возраста человека. Она вырабатывается железами, которые находятся в самом начале слухового прохода.
Так что скапливается секреция только снаружи и глубже проникать не может.
Между тем именно сера защищает наши уши от различных бактерий и грибков. Плюс благодаря липкой консистенции к ней прилипают частички пыли, пыльцы и всякое такое из воздуха.
А ещё сера собирает в себя пушковый волос и старые клетки эпителия. Также она увлажняет раковину, иначе мы бы ощущали сухость и дискомфорт.
Кстати, чистить уши нельзя. Ушной палочкой мы можем поранить кожу слухового прохода, повредить барабанную перепонку или затолкать ушную серу так глубоко, что врач не сможет её извлечь.
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