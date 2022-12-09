Четыре вида еды и напитков, которые вызывают кариес

Многие из нас забывают, что при ведении здорового образа жизни важно заботиться и о состоянии полости рта. Некоторые продукты могут способствовать развитию кариеса и появлению других проблем с зубами и дёснами. Вот чего нужно избегать, чтобы этого не произошло.Научные исследования показывают, что кариес может возникать из-за различных продуктов. И если его не лечить, то вы можете даже потерять зубы. Доктор Кэри Гольдштейн из Стоматологического центра Гольдштейна из Атланты рассказала, какие продукты заставят ваши зубы гнить.Сладкие напитки. При регулярном употреблении таких напитков (газировка, энергетики, послащённые чаи) вы незаметно для себя можете повредить зубы. Сахар, содержащийся в этих напитках, легко прилипает к зубам, что приводит к образованию зубного налёта и кариеса. Липкие продукты. К ним относятся сухофрукты и конфеты. Дело в том, что они застревают между зубами и их бывает тяжело убрать при помощи одной только чистки зубов. Кроме того, они часто содержат и сахар.Кислые продукты. Ослабить эмаль могут помидоры, цитрусовые, уксус. Если вы хотите их употребить, то после этого обязательно прополощите рот водой. Рафинированные углеводы. Например, это чипсы или хлеб. Вместо них лучше выбрать цельнозерновые продукты, а также фрукты, овощи.