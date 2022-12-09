5 ранних симптомов слабоумия, которые чаще всего маскируются под возрастную забывчивость

Деменцию нельзя полностью вылечить, но можно замедлить процесс и научиться контролировать. Для этого необходимо поймать когнитивные нарушения на самых ранних стадиях.Деменция — опасное нейродегенеративное заболевание, которое с каждым годом, к сожалению, становится все моложе. По данным ВОЗ, на сегодня в мире от старческого слабоумия страдают около 55 миллионов человек.— Существуют разные формы деменции, самая распространенная из них — это болезнь Альцгеймера. Важно знать, что эта болезнь — не часть нормального старения и ей часто предшествует период легкого когнитивного нарушения. Например, человек больше не может водить машину. Он просто не понимает, как это делать, говорит, забыл, путаю педали. И вот тут уже важно не пустить все на самотек, а показать родственника или знакомого хорошему неврологу, — говорит доктор Кристинссон.Как можно заподозрить деменциюЛюди часто осознают, что потеря памяти, которая мешает повседневной деятельности, повышает вероятность развития деменции. Однако деменция может влиять на другие функции нашего организма, говорит Кристинссон.Так, вас точно должны насторожить следующие симптомы:человеку стало сложно ориентироваться в пространстве, например, он как будто не замечает дверь, постоянно задевает ее то плечом, то локтем;появились трудности с оценкой расстояния: человек «забывает», сколько ему идти до магазина в ближайшем доме, хотя раньше он бы точно понял, что путь займет не больше трех минут;человеку трудно вспоминать слова, которые раньше были постоянно в его лексиконе;ему сложно добираться до знакомых мест, например, любимого театра или в гости, хотя раньше он уже много раз ходил этой дорогой;человеку постоянно грустно или у него стало скакать настроение, но он не может вспомнить, что именно стало причиной такого эмоционального состояния.Если вы вдруг понимаете, что ваш близкий человек стал страдать от перечисленных симптомов, не медлите, отведите его к неврологу (сам он вряд ли пойдет к врачу). Если диагноз подтвердится, то доктор назначит лечение, которое существенно облегчит как жизнь заболевшего, так и вашу.