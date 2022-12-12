Названы преимущества граната для здоровья

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Гранат издавна привлекает внимание. В буддизме он считается одним из благословенных плодов Будды. Индусы считают гранат символом процветания. Греческая мифология связывает гранат с Персефоной, чье потребление семян плода навсегда связало ее с подземным миром.Гранат также высоко ценился за его многочисленные применения помимо пропитания. Его сок использовали как тонизирующее средство для уничтожения паразитов. Из его измельченных цветов получали красную краску, а кожуру использовали для окрашивания кожи. Хрустящие, съедобные зерна граната, называемые арилами, богаты антиоксидантами и богаты клетчаткой, уникальными жирными кислотами, витаминами и минералами.Помимо легендарного статуса граната в древности, есть и другие причины попробовать этот суперпродукт, связанные с пользой для здоровья.*Гранатовый сок был признан как самый полезный из всех фруктовых соков с точки зрения антиоксидантной активности, антиоксидантной функциональности и общего содержания полифенолов. Он легко превзошел виноградный сок, черничный сок, сок черной вишни, сок асаи, клюквенный сок, апельсиновый сок, чай и яблочный сок по этим трем аспектам. Кроме того, антиоксидантная активность была выше у соков, извлеченных из целых гранатов, по сравнению с экспериментальными соками, полученными только из семян.Также, согласно исследованию, опубликованному в 2017 года в журнале Molecules, гранат содержит встречающиеся в природе соединения, обладающие научно доказанными свойствами, помогающими в предотвращении и лечении некоторых видов рака. Когда высокоагрессивные клетки рака предстательной железы обрабатывали гранатовым соком, их рост останавливался и начинался апоптоз (гибель клеток). Авторы исследования отметили, что гранатовый сок может снизить риск развития рака легких из-за его воздействия на злокачественные клетки.Кроме того, гранат богат полифенолами, которые помогают предотвратить образование бляшек в кровеносных сосудах. Употребление гранатового сока помогает снизить степень образования бляшек в артериях. Кроме того, масло семян граната помогло снизить уровень триглицеридов в крови и сбалансировать уровень липопротеинов высокой плотности (известных как хороший холестерин).Поддерживает гранат и здоровье мочевыводящих путей, в частности, помогая уменьшить образование камней в почках и кристаллов мочевой кислоты в мочевыводящих путях. Объясняется это антиоксидантной активностью фруктов.Независимо от того, ассоциируется ли он с благом (в случае буддизма и индуизма) или с проклятием (в случае греческой мифологии), нельзя отрицать, что гранат обладает ключевыми питательными веществами и антиоксидантами, которые обеспечивают отличное здоровье и защищают от болезней.