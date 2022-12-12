Названы преимущества граната для здоровья
Гранат также высоко ценился за его многочисленные применения помимо пропитания. Его сок использовали как тонизирующее средство для уничтожения паразитов. Из его измельченных цветов получали красную краску, а кожуру использовали для окрашивания кожи. Хрустящие, съедобные зерна граната, называемые арилами, богаты антиоксидантами и богаты клетчаткой, уникальными жирными кислотами, витаминами и минералами.
Помимо легендарного статуса граната в древности, есть и другие причины попробовать этот суперпродукт, связанные с пользой для здоровья.*
Гранатовый сок был признан как самый полезный из всех фруктовых соков с точки зрения антиоксидантной активности, антиоксидантной функциональности и общего содержания полифенолов. Он легко превзошел виноградный сок, черничный сок, сок черной вишни, сок асаи, клюквенный сок, апельсиновый сок, чай и яблочный сок по этим трем аспектам. Кроме того, антиоксидантная активность была выше у соков, извлеченных из целых гранатов, по сравнению с экспериментальными соками, полученными только из семян.
Также, согласно исследованию, опубликованному в 2017 года в журнале Molecules, гранат содержит встречающиеся в природе соединения, обладающие научно доказанными свойствами, помогающими в предотвращении и лечении некоторых видов рака. Когда высокоагрессивные клетки рака предстательной железы обрабатывали гранатовым соком, их рост останавливался и начинался апоптоз (гибель клеток). Авторы исследования отметили, что гранатовый сок может снизить риск развития рака легких из-за его воздействия на злокачественные клетки.
Кроме того, гранат богат полифенолами, которые помогают предотвратить образование бляшек в кровеносных сосудах. Употребление гранатового сока помогает снизить степень образования бляшек в артериях. Кроме того, масло семян граната помогло снизить уровень триглицеридов в крови и сбалансировать уровень липопротеинов высокой плотности (известных как хороший холестерин).
Поддерживает гранат и здоровье мочевыводящих путей, в частности, помогая уменьшить образование камней в почках и кристаллов мочевой кислоты в мочевыводящих путях. Объясняется это антиоксидантной активностью фруктов.
Независимо от того, ассоциируется ли он с благом (в случае буддизма и индуизма) или с проклятием (в случае греческой мифологии), нельзя отрицать, что гранат обладает ключевыми питательными веществами и антиоксидантами, которые обеспечивают отличное здоровье и защищают от болезней.
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