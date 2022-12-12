Ученые выяснили, почему зеленый свет облегчает боль

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Исследования показывают, что может существовать «простой, безопасный и экономичный» способ облегчить боль: зеленый свет. И новое исследование на животных раскрывает биологические основы того, как это может работать.Ученые изучают болеутоляющие эффекты зеленого света в течение как минимум пятидесяти лет, обнаруживая случайные подсказки о том, как именно это происходит.Это новое исследование на мышах, проведенное нейробиологом Ю-Лонг Тан из Университета Фудань в Шанхае, выявило клетки глаза и мозговые пути, которые лежат в основе облегчения боли, иногда ощущаемой после воздействия зеленого света низкой интенсивности.В ходе серии экспериментов исследователи обнаружили, что колбочки и палочки — клетки глаза, воспринимающие свет, — способствовали болеутоляющему эффекту зеленого света у здоровых мышей и мышей с воспаленными суставами.Как это часто делают ученые, исследователи инактивировали определенные клетки, чтобы посмотреть, как это повлияет на чувство боли у животных. Когда они инактивировали палочки у некоторых мышей, эти животные показали лишь частичное облегчение при зеленом свете, в то время как у мышей, лишенных колбочек, не было никаких признаков облегчения боли, когда они купались в зеленом свете.«Мы обнаружили, что фоторецепторы колбочек сетчатки необходимы для обезболивания зеленым светом, тогда как палочки играют второстепенную роль», — объясняют Танг и его коллеги в своей опубликованной статье.Оттуда они преследовали путь, по которому электрические сигналы от глаза проходят через мозг.Окутанные зеленым светом, колбочки и палочки стимулировали группу клеток мозга в вентролатеральном коленчатом теле, что ранее было связано с обезболивающим эффектом яркого света в целом.В этой части мозга эти нейроны экспрессируют гормон, участвующий в передаче болевых сигналов. Затем эти клетки передают сообщение в другую часть мозга, называемую дорсальным ядром шва, которое модулирует боль, эффективно уменьшая шкалу при сильных болевых ощущениях.Различные исследования на животных выявили другие механизмы, связанные с обезболивающим эффектом зеленого света, такие как болевые рецепторы в спинном мозге, что неудивительно, учитывая сложность переживания боли. Он включает в себя сенсорное, телесное и психологическое восприятие стимулов и сигналов, которые передаются между головным мозгом, спинным мозгом и болевыми рецепторами.Хотя облегчение боли у грызунов далеко от человеческого, этому исследованию удалось точно определить болевые цепи в мозге млекопитающих, которые реагируют на визуальные сигналы, и расширить наше понимание безопасного и простого способа, возможно, подавить их.«Хотя неясно, сравнимо ли восприятие цвета между людьми и грызунами, воздействие зеленого света как на людей, так и на грызунов снижает болевую чувствительность, что предполагает участие общих механизмов у двух видов», — пишут Танг и его коллеги, отмечая, что другие области мозга скорее всего причастен.Воздействие на людей светотерапии по восемь часов в день, как исследователь делал с мышами в этом исследовании, просто нецелесообразно или неосуществимо, поэтому было бы интересно посмотреть, эффективны ли более короткие сеансы терапии зеленым светом для облегчения боли и как долго это могло длиться.На этот счет есть некоторые обнадеживающие результаты других исследований. Исследование на крысах показало, что облегчение боли от зеленого света может быть длительным, сохраняясь в течение четырех дней после лечения.Недавние клинические испытания также показали, что несколько часов терапии зеленым светом каждый день уменьшали интенсивность боли у небольшой группы пациентов с фибромиалгией и количество дней с головной болью у мигрени. Хроническая боль в пояснице является еще одной целью. Зеленый свет может принести пользу пациентам после операции, снизив их зависимость от обезболивающих.Хотя это может сработать не для всех, если эти исследования можно будет повторить на большем количестве пациентов, это может проложить путь к тому, чтобы терапия зеленого света стала альтернативным вариантом для облегчения боли.Непреходящая проблема заключается в том, что хроническую боль сложно приручить, и не все боли одинаковы. Опиоиды также невероятно эффективны для облегчения боли, но вызывают сильное привыкание, и мы пока не знаем, как сравнится зеленый свет.Помимо хронической боли, результаты исследования добавляют красок к нашему пониманию того, почему так приятно проводить время на природе. Кокон леса темно-зеленого цвета может успокоить нашу нервную систему несколькими способами.