Диетолог Королева назвала запрещенные продукты для тех, у кого проблемы с сердцем
В первую очередь эксперт призвала критично снизить количество соленых продуктов в рационе. Например, не увлекаться маринованными овощами, икрой, сельдью.
“Именно соль удерживает жидкость в организме и сосудах и поддерживает высоким давление, напрягая сосудистую стенку. Поэтому, как только мы убираем очень соленые продукты, у нас тем самым регулируется давление”, – объяснила свою позицию диетолог.
Продукты с высоким содержанием рафинированного сахара, трансжиров тоже негативно влияют на здоровье сосудов и сердца, способствуют возникновению атеросклероза. Лучше всего предпочесть жарке запекание и приготовление блюд на пару.
Не менее важно соблюдать режим питания, подчеркивает собеседница СМИ. При заболеваниях сердечно-сосудистой системы лучше питаться регулярно, более двух раз в день, но небольшими порциями.
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