Диетолог Королева назвала запрещенные продукты для тех, у кого проблемы с сердцем

На работу сердечной мышцы влияет и питание, убеждена диетолог Маргарита Королева. Она рассказала, как питаться при проблемах с сердцем.В первую очередь эксперт призвала критично снизить количество соленых продуктов в рационе. Например, не увлекаться маринованными овощами, икрой, сельдью.“Именно соль удерживает жидкость в организме и сосудах и поддерживает высоким давление, напрягая сосудистую стенку. Поэтому, как только мы убираем очень соленые продукты, у нас тем самым регулируется давление”, – объяснила свою позицию диетолог.Продукты с высоким содержанием рафинированного сахара, трансжиров тоже негативно влияют на здоровье сосудов и сердца, способствуют возникновению атеросклероза. Лучше всего предпочесть жарке запекание и приготовление блюд на пару.Не менее важно соблюдать режим питания, подчеркивает собеседница СМИ. При заболеваниях сердечно-сосудистой системы лучше питаться регулярно, более двух раз в день, но небольшими порциями.