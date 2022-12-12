О чём говорит боль в висках и как от неё избавиться

Головная боль – одно из самых неприятных ощущений, которое вызывает серьезный дискомфорт и способно нарушить привычный распорядок любого человека. Она возникает в силу разных причин, имеет разные способы проявления и может сигнализировать о тех или иных проблемах со здоровьем.Обычно причины несерьёзны. Но бывают исключения.1. Головная боль напряженияЕсли посередине сложного дня вам хочется помассировать гудящие виски пальцами, виновата, скорее всего, головная боль напряжения. Это самый распространённый тип головной боли. Медики описывают её так: будто на голову надели широкий, тяжёлый и слишком тугой обруч.Обычно головная боль напряжения проявляет себя ноющим, давящим ощущением в районе лба и за глазами. Но может концентрироваться и в области висков.Что делатьОбычно, чтобы избавиться от головной боли напряжения, достаточно просто отдохнуть. Попробуйте расслабиться, по возможности положите на лоб прохладный компресс. Если не помогает, примите безрецептурное обезболивающее на основе ибупрофена или напроксена натрия.Если боль повторяется чаще двух раз в неделю, стоит проконсультироваться с врачом — для начала с терапевтом. Просто пить обезболивающие в таком случае опасно. Во?первых, ваш организм может к ним привыкнуть и эффективность таблеток снизится. А во?вторых, вы рискуете получить ещё один тип головной боли — связанный с использованием лекарств.2. МигреньКлассическое проявление мигрени — навязчивая пульсирующая головная боль с одной стороны головы. Обычно она начинаетсякак тупое давящее ощущение в области лба, за глазами или в виске.Кроме этого, у мигрени есть другие характерные признаки: например, такая боль длится как минимум несколько часов, сопровождается тошнотой и повышенной чувствительностью к звукам и свету. Но главным симптомом является аура, то есть странные зрительные, обонятельные или звуковые ощущения. Они не обязательно появляются прямо перед или во время приступа боли, но если есть, то указывают на мигрень с вероятностью почти 100%.Однако точный диагноз может поставить только врач?невролог.Что делатьЕсли подозреваете у себя мигрень, как можно быстрее, при первом же намёке на приближение приступа, примите безрецептурное обезболивающее — например, таблетки на основе парацетамола или ибупрофена.И обязательно обратитесь к терапевту или неврологу. Даже если был всего один приступ.3. Височный артериитЭта боль похожа на мигрень: она ощущается как жгучая пульсация — чаще всего в виске на одной стороне головы. Однако височный артериит — состояние куда более опасное.Он вызван воспалением и отёком височных артерий, по которым кровь доставляется к глазам, зрительным нервам и мозгу. Из?за отёка кровеносный сосуд сужается и в тяжёлых случаях может вовсе заблокировать ток крови. В зависимости от того, какой орган питала заблокированная артерия, это может привести к потере зрения или инсульту.Важно добавить, что височный артериит поражает почти исключительно пожилых людей. UpToDate даже предлагает до 50 лет вообще не подозревать эту болезнь.Что делатьПрисмотритесь к симптомам. Височный артериит проявляет себя не только затянувшейся болью в одном из висков, но и другими признаками:ощутимая боль при прикосновении к коже на пострадавшем виске;снижение или повышение температуры;слабость;нарушения зрения;болезненность при жевании.При подозрении на височный артериит как можно быстрее обратитесь к терапевту. Если врач предположит тот же диагноз, вам понадобится сдать анализы крови, а в идеале ещё сделать биопсию височной артерии. После подтверждения диагноза будет назначено лечение. Обычно оно заключается в приёме глюкокортикостероидных гормонов, которые снижают воспаление.4. Цервикогенная головная больЦервикогенная головная боль — это боль, которая возникает из?за различных повреждений позвоночника или мягких тканей в области шеи. Её причиной может стать артрит позвонков, защемление нерва, проблемы с межпозвоночными дисками, слишком напряжённые мышцы.Этот тип боли нередко возникает после травм или у людей, которые много времени проводят сидя и не следят за осанкой.Распознать цервикогенную боль можно по следующим симптомам:она возникает в районе шеи и распространяется через висок (обычно с одной стороны) ко лбу и глазам;при этом может возникать ощущение затёкшей шеи;боль нередко распространяется вдоль плеча и руки на той же стороне;иногда в глазу на поражённой стороне временно снижается зрение.Что делатьЕсли вы подозреваете у себя цервикогенную головную боль, стоит проконсультироваться с терапевтом. Важно исключить более опасные диагнозы — тот же височный артериит.Врач расспросит вас о симптомах, проведёт осмотр и назначит лечение. Обычно оно представляет собой комбинацию из приёма безрецептурных обезболивающих (хотя в некоторых случаях могут понадобиться инъекции для блокады нерва), массажа и физиотерапии — упражнений для восстановления мышц шеи.Учтите, что проводить массаж и подбирать упражнения должен только специалист. Ни в коем случае не занимайтесь этим самостоятельно: есть риск ошибиться и напрячь шею не в тех местах, а это сделает боль устойчивее и сильнее.5. Дисфункции височно?нижнечелюстного суставаВисочно?нижнечелюстной сустав — один из наиболее сложных в человеческом организме. Он отвечает за движения нижней челюстью вперёд, назад, вправо и влево. Любое нарушение в этой сложной системе из жевательных мышц, связок, костей приводит к тому, что движения челюстью несколько нарушаются.Вот самые распространённые признаки дисфункции височно?нижнечелюстного сустава:боль в висках;болезненные ощущения в любой области, связанной с жеванием, — например, челюсти или шее;щелчки, хруст, другие посторонние звуки при движениях челюсти;сложности с тем, чтобы полностью открыть рот.Что делатьК счастью, чаще всего дисфункции височно?нижнечелюстного сустава безопасны и проходят сами собой.Чтобы уменьшить неприятные ощущения во время острой фазы, эксперты британской Национальной службы здравоохранения рекомендуют:постарайтесь не сжимать зубы и расслабить мышцы челюсти;прикладывайте к челюсти холодные или тёплые компрессы — в зависимости от того, какая температура уменьшает боль;при необходимости примите безрецептурное обезболивающее, например на основе парацетамола или ибупрофена;ешьте только мягкую пищу, которая не требует усилий при пережёвывании: перетёртые супы, омлеты, макароны;если чувствуете, что сводит именно челюстные мышцы, попробуйте сделать мягкий массаж.Если боль не проходит несколько дней подряд или настолько сильная, что мешает вам спать, есть и работать, обратитесь к терапевту. Врач подберёт для вас более эффективные обезболивающие и при необходимости направит к профильным специалистам — стоматологу, неврологу или психотерапевту.