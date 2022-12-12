Все на лице: первые сигналы болезни

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Ваше лицо — важный индикатор состояния здоровья. Не пропустите сигналы, которые подает вам собственный организм! Ранняя диагностика заболеваний - ваш шанс побыстрее справиться с болезнью.Иногда диагноз самому себе можно поставить даже без похода к врачу. И для этого вовсе не обязательно читать медицинскую энциклопедию. Достаточно только подойти к зеркалу и посмотреть на себя повнимательнее. Организм — это взаимосвязанная система, ни одно нарушение в его работе не остается бесследным для внешности.Диагностика по лицуГлазаО вашем здоровье многое могут рассказать белки глаз или радужная оболочка.Покрасневшие глаза. Они могут быть просто усталыми и сухими. Множество красных сосудиков – признак недосыпания. В этом случае поможет холодный компресс на веки. Но покраснение также может быть симптомом конъюнктивита. Глаза становятся чувствительными к свету, чешутся, слезятся, вы чувствуете жжение. Приобретите капли и обратитесь к окулисту.Пожелтевшие белки. Они должны вызвать у вас беспокойство. Желтые пятнышки вокруг глаз часто говорят о повышенном уровне холестерина. Причиной пожелтевших белков может быть болезнь печени, непроходимость желчных путей, камни в мочевом пузыре. Запишитесь к врачу!ГубыМногие из нас красят губы и поэтому сразу замечают, когда с ними что-то не так.Сухие, спекшиеся. Солнце и ветер высушивают губы, и кожа трескается. Они могут быть пересушенными, если вы их кусаете и облизываете. Слюна содержит кислоты и энзимы, которые плохо сказываются на состоянии нежной кожи губ. Другая причина – обезвоживание, вызванное тем, что вы пьете слишком мало жидкости. Причина может скрываться и в аллергии: не меняли ли вы недавно зубную пасту?Потрескавшиеся уголки. Заеды появляются при ослаблении иммунитета после лечения антибиотиками. Они часто свидетельствуют о недостатке витаминов группы В или железа. Если заеды держатся больше 2 недель, проконсультируйтесь с врачом. Они могут быть сигналом анемии.ЩекиОбратите внимание на их цвет и появление пятен.Румянец. Его вызывают сильные эмоции. Румянец также может быть результатом аллергии. Щеки, краснеющие после кофе, – симптом купероза. Обратитесь к дерматологу. Постоянное покраснение щек после алкогольных напитков может свидетельствовать о повышенном давлении. Проверьте, не превышает ли оно 130/80. Если да, идите к врачу.Коричневые пятна, или хлоазмы на щеках, появляются под влиянием гормональных изменений, после приема оральных контрацептивов, при гиперфункции щитовидной железы. Пятна сильнее проявляются на солнце. В этом случае поможет эндокринолог.