Много или мало: как без весов и калькулятора определить идеальный размер порции

У хрупкой девушки среднего роста и высокого крепкого парня размер обеда будет сильно отличаться. Как понять, что в тарелке — слишком много или, наоборот, слишком мало?Рассказывают эксперты.Чтобы сохранить здоровый вес, нужно контролировать размер порции — аксиома, известная практически всем. Конечно, это легко делать, когда дома есть кухонные весы: умный прибор поможет рассчитать все до грамма. Однако пользоваться ими довольно утомительно, ведь так хочется скорее поесть, а не ставить очередную тарелку на чашу весов. Плюс ко всему они не всегда будут под рукой. Как тогда быть в кафе, на работе и в гостях?Оказывается, определять идеальный именно для вас размер порции можно и без кулинарных весов, говорят эксперты Роспотребнадзора.Сколько нам надо съедать в день2–3 порции сложных углеводов;4–5 порций овощей и зелени;1–2 порции ягод или фруктов;2–3 порции белка;2–3 порции жиров (при этом насыщенных жиров должно быть меньше трети).Все внимание — на кисть рукиОказывается, в определении размера идеальной порции вам поможет собственная ладонь. Итак, методика простая и понятная:Кулак по объему примерно равен чашке. То есть ваш кулак — это одна разовая порция злаковых, фруктов или овощей. Можно также принять за одну порцию один овощ или фрукт среднего размера — например, яблоко или помидор.Чтобы отмерить порцию белковой и жирной пищи (мясо, рыба, птица), подойдет ладонь. Нужное количество творога тоже уместится на ладони. По толщине такая порция должна соответствовать мизинцу. Кусок цельнозернового хлеба по размеру тоже должен примерно соответствовать ладони.Теперь про орехи. Это калорийный продукт, поэтому тут ориентируемся на горсть. То есть дневная порция орехов умещается в горсти.Масло — без него никуда в готовке. Так, порция растительного масла соответствует по объему столовой ложке, а сливочного — чайной.Как быть со сладкимПо словам эксперта, вы можете съесть без каких-либо последствий для здоровья не больше 30-50 граммов шоколада в день. Это довольно много — примерно треть или половина стандартной плитки.Будет лучше, отмечает Голубенко, если вы не съедите всю норму за раз, а постараетесь равномерно растянуть ее. Можно съесть несколько квадратиков на завтрак, потом — после обеда. Кроме того, никто не запрещает использовать хороший шоколад в качестве варианта полезного перекуса.