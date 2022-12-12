6 напитков могут блокировать всасывание железа до 90%

В тяжелых случаях дефицит железа может помешать сердцу перекачивать кровь при правильном давлении.Железо является ключевым компонентом гемоглобина — белка в красных кровяных тельцах, который переносит кислород от легких к остальным частям тела. Организм в значительной степени зависит от этого кислорода для нескольких функций, включая развитие мозга и выработку гормонов."Несмотря на то, что он незаменим для нашего здоровья, ошеломляющая часть населения мира испытывает дефицит железа. Если диетическая недостаточность не является причиной, причиной может быть чрезмерное потребление полифенолов", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков .Наиболее распространенной причиной анемии является дефицит железа, который, вероятно, составляет около 50 процентов анемии во всем мире.Дефицит железа в пище остается серьезной проблемой и в развитых странах, затрагивая до пяти процентов взрослых мужчин и женщин в постменопаузе. Тот факт, что всасывание железа может быть подавлено употреблением чая, широко признавался в течение нескольких лет. Считается, что ингибирующее действие напитка обусловлено железосвязывающими свойствами катехинов в чае — группы мощных антиоксидантов.Эти полифенолы присутствуют в большинстве травяных настоев, но исследования показали, какие из напитков обладают наибольшим ингибирующим действием на железо.По сравнению с контрольным приемом пищи напитки, содержащие 20–50 мг полифенолов на порцию, снижают негемовое железо из хлебных блюд на 50–70 процентов."Напитки, содержащие от 100 до 400 мг общего количества полифенолов, снижают негемовое железо на 60-90 процентов. Ингибирование черным чаем составляло от 79 до 94 процентов, чаем с мятой перечной — 80 процентов, мятой болотной — 73 процента, какао — 71 процент, вербеной — 59 процентов, липовым цветком — 52 процента и ромашкой — 47 процентов".