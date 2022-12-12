Кардиолог Бокерия объяснила, как за 8 простых шагов без срывов отказаться от сахара
«Чем меньше вы едите сахара, тем лучше» — такой слоган можно встретить на просторах Интернета. Действительно, сладкое не так уж и полезно для нашего здоровья. Однако демонизировать конфеты, печеньки и тортики не стоит, заверяют грамотные диетологи. Да, вы можете себя побаловать, главное, знать меру! И не забывать про белое мясо, фрукты, овощи, крупы — они тоже должны быть в меню, чтобы компенсировать вредности.
Есть простые способы, которые помогут вам есть меньше сахара. Потому что полностью исключить его из рациона вряд ли получится, говорит эксперт.
— Основная проблема, которую я вижу: многие думают, что есть только «черное» и «белое». На самом деле, жизнь довольно красочна и состоит из множества оттенков: и серых, и коричневых, и зеленых, и красных, и желтых, и много еще каких. Нельзя раз и навсегда отказаться от сахара, но можно есть его гораздо меньше, — говорит кардиолог.
В этом вам помогут 8 простых шагов.
Делайте все постепенно
Это одно из самых важных правил. Переход должен быть плавным, только так можно добиться результата.
— Полезно для начала исключить самый очевидный сахар: конфеты, пирожные, сладкие напитки; сахар, который вы кладете в чай или кофе. Выберите что-то одно, — говорит врач.
Так, если вы не можете сразу отказаться от чая или кофе без сахара, то уменьшите его количество в два раза. Когда вы сокращаете дозу сахара постепенно, тогда ваш организм и ваши вкусовые рецепторы привыкают к менее сладкому напитку, а процесс отвыкания проходит безболезненно.
Всегда читайте этикетки
Вы даже не представляете, как много в продуктах скрытого сахара. Так, этикетки с составами могут содержать названия различных сиропов, концентратов, которых на сегодняшний день известно более 60 различных вариантов.
Также обращайте внимание на слова с окончанием «-оза»:
фруктоза,
глюкоза,
сахароза,
лактоза,
декстроза.
Люди, которые пытаются отказаться от сахара, должны обязательно внимательно читать этикетки, в том числе и на соусах, сухих завтраках, молоке, батончиках, салатных заправках.
Избегайте простых углеводов
Простые углеводы содержатся в белой муке, пасте, белом рисе. Организм быстро перерабатывает такие углеводы, превращает их в глюкозу и повышает сахар крови. Соответственно, есть вам захочется очень скоро, только вот голод можно было легко отодвинуть, съев, например, цельнозерновые макароны или бурый рис.
Остерегайтесь искусственных сахаров
Подсластители и сахарозаменители нельзя есть бесконтрольно и бездумно: у них тоже есть свои безопасные дозы. Люди не так давно научились создавать подсластители и не так давно начали изучать, как именно они влияют на здоровье, так что пока мы точно не все про них знаем.
Пейте меньше сладких напитков
Помимо переработанной пищи сахар скрывается в сладких напитках. Как правило, это сладкая газировка, пакетированные соки, различные энергетики. Лучше всего заменять такие напитки водой, несладким чаем или кофе.
Сфокусируйтесь на цельных продуктах
Старайтесь включить в свой рацион фрукты, овощи, непереработанное мясо, рыбу, орехи, семечки. Можно также есть небольшое количество молочных продуктов — йогурт, сыр, молоко.
Планируйте приемы пищи
Тут уже стоит сказать о перекусах: возьмите с собой на работу яблоко, хлебцы, орехи, банан, натуральный йогурт. Эти продукты помогут справиться с голодом между основными приемами пищи, а вы не будете есть то, что чаще всего оказывается под рукой: конфеты, печенье, снеки.
Не забывайте про специи
Выбор огромный: корица, куркума, кардамон, шафран, базилик, тимьян, ваниль, гвоздика… Благодаря приправам блюда кажутся более насыщенными, вкусовые рецепторы «наслаждаются» ими, сладкого уже не так сильно хочется.
Корицу и ваниль, кстати, можно добавить в тот же натуральный йогурт. Будет и вкусно, и полезно, и никакого сахара.
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