При каких болезнях может дергаться глаз

Кандидат медицинских наук, невролог Ольга Голубинская перечислила наиболее распространенные причины этого симптома.Подергивание глаза чаще всего списывают на расшатанные нервы и думают, что оно пройдет само, но причины этого явления могут быть далеко не безобидными, отметила в интервью радио Спутник кандидат медицинских наук, невролог, эпилептолог Ольга Голубинская.Когда дергается глаз, значит, есть патология. Важен контекст. Это может быть и очень легкое, и очень тяжелое заболевание. Подергивание глаза действительно может быть простым нервным тиком, но тогда будут и другие характерные симптомы: эмоциональная лабильность, гипергидроз (повышенное потоотделение), красные пятна на шее и так далее. При эпилепсии или опухоли в голове тоже может дергаться глаз. Тик может быть предвестником нарушения кровотока, как локальный спазм, – сказала Ольга Голубинская.Переутомление или плохое питание мышц глаза тоже может приводить к их подергиванию, продолжила она.Например, если неправильно подобраны очки, то возникает утомляемость глазного яблока и может дергаться глаз. Когда вы часто нервничаете, происходит нарушение магниево-кальциевого обмена, а так как мышца глаза очень чувствительна, она будет дергаться первой. Если вы переутомляетесь, много смотрите в компьютер, у вас тоже может дергаться глаз, обычно к этому присоединяется синдром сухого глаза, – уточнила Ольга Голубинская.Если глаз дергается три-четыре дня, стоит обратиться к специалисту, советует невролог.Понятно, что если глаз дергается час, вы не пойдете к врачу. Но если дергается три-четыре дня, нужно обратиться к неврологу. Вам назначат МРТ, чтобы исключить наличие опухолей, эпилептических вспышек. Дальше врач исследует психические и психологические аспекты. Лечение может быть очень разное. Если человек невротик, его отправят к психотерапевту искать и прорабатывать проблему, травму. Если проблема в мышцах глаза, назначат магний, калий. И есть три-четыре специфические группы препаратов, которые направленно лечат тики, – добавила Ольга Голубинская.