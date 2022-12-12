Невролог Алехина: проблемы с щитовидкой могут довести до деменции

Проблемы с щитовидной железой могут быть связаны с группой нейродегенеративных состояний.Гипоактивность щитовидной железы возникает, когда щитовидная железа не производит достаточного количества гормонов. Новое исследование предполагает, что состояние с рядом симптомов может быть связано с деменцией."Новое исследование показало, что риск деменции распространяется на пожилых людей с пониженной активностью щитовидной железы. Кроме того, было сказано, что риск еще выше для людей, чье состояние щитовидной железы требует заместительной гормональной терапии", - говорит врач-невролог Александра АлехинаВероятность развития деменции у них в три раза выше, чем у тех, кто не принимал лекарства от гипотериоза."В некоторых случаях заболевания щитовидной железы были связаны с симптомами деменции, которые могут быть обратимы при лечении".Хотя для подтверждения этих результатов необходимы дополнительные исследования, люди должны знать о проблемах со щитовидной железой как о возможном факторе риска деменции и о методах лечения, которые могут предотвратить или замедлить необратимое снижение когнитивных функций. Кроме того, Алехина также подчеркнула разрыв в риске между лекарственными и нелекарственными препаратами.«Одно из объяснений этого может заключаться в том, что эти люди с большей вероятностью будут испытывать более выраженные симптомы гипотиреоза там, где необходимо лечение».Симптомы включают:• Усталость• Чувствительность к холоду• Увеличение веса• Запор• Депрессия• Замедленность движений и мыслейДругими признаками являются:• Мышечные судороги• Сухая и шелушащаяся кожа• Ломкие волосы и ногти• Потеря либидо• Боль, онемение и покалывание в руках и пальцах• Нерегулярные или обильные менструации