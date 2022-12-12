Невролог Алехина: проблемы с щитовидкой могут довести до деменции

Проблемы с щитовидной железой могут быть связаны с группой нейродегенеративных состояний.

Гипоактивность щитовидной железы возникает, когда щитовидная железа не производит достаточного количества гормонов. Новое исследование предполагает, что состояние с рядом симптомов может быть связано с деменцией.

"Новое исследование показало, что риск деменции распространяется на пожилых людей с пониженной активностью щитовидной железы. Кроме того, было сказано, что риск еще выше для людей, чье состояние щитовидной железы требует заместительной гормональной терапии", - говорит врач-невролог Александра Алехина

Вероятность развития деменции у них в три раза выше, чем у тех, кто не принимал лекарства от гипотериоза.

"В некоторых случаях заболевания щитовидной железы были связаны с симптомами деменции, которые могут быть обратимы при лечении".

Хотя для подтверждения этих результатов необходимы дополнительные исследования, люди должны знать о проблемах со щитовидной железой как о возможном факторе риска деменции и о методах лечения, которые могут предотвратить или замедлить необратимое снижение когнитивных функций. Кроме того, Алехина также подчеркнула разрыв в риске между лекарственными и нелекарственными препаратами.

«Одно из объяснений этого может заключаться в том, что эти люди с большей вероятностью будут испытывать более выраженные симптомы гипотиреоза там, где необходимо лечение».

Симптомы включают:

• Усталость
• Чувствительность к холоду
• Увеличение веса
• Запор
• Депрессия
• Замедленность движений и мыслей

Другими признаками являются:

• Мышечные судороги
• Сухая и шелушащаяся кожа
• Ломкие волосы и ногти
• Потеря либидо
• Боль, онемение и покалывание в руках и пальцах
• Нерегулярные или обильные менструации
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