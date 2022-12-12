Frontiers in Nutrition: Названа самая полезная каша для человека

Индийские и британские ученые выяснили, какую крупу лучше всего употреблять в пищу.Пшено (или просо) содержит большое количество белка. Также эта крупа богата витаминами группы В, минералами (железо, магний, кальций, фосфор), фолиевой кислотой. Каша из пшена помогает регулировать уровень глюкозы в крови, поддержать перистальтику кишечника и даже сжечь жир, отмечают исследователи.Однако людям с хроническими заболеваниями нужно быть осторожными с этой крупой. Так при сахарном диабете не рекомендуется варить кашу на молоке, только на воде. При йододефиците не стоит увлекаться пшенкой, так как она мешает усвоению йода.Запрещено есть пшено и просо людям с язвой, гастритом, подагрой, кальцинозом, заболеваниями почек и повышенной кислотностью желудка.