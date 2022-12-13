Что нельзя есть при болезнях сердца?

Для людей с больным сердцем одним из пищевых врагов является соль, констатировала диетолог Маргарита Королева.

Известный специалист в области питания рассказала в интервью что нельзя есть при болезнях сердца, в том числе объяснив, почему сердечникам нужно строго контролировать количество поедаемой соли.

«Соль удерживает жидкость в организме и сосудах и поддерживает высоким давление, напрягая сосудистую стенку», - отметила Королева.

Медик посоветовала при слабом сердце не есть соленую квашеную капусту, любую соленую рыбу и икру, а также маринованные огурцы, помидоры или грибы.

Еще один тип продуктов, которые лучше не есть при болезнях сердца, – это источники трансжиров. В первую очередь Королева порекомендовала исключить колбасу и сосиски.

В целом людям с больным сердцем нужно отказаться от еды, подвергающейся ультраобработке, – это практически люба пища, готовая к употреблению без предварительной готовки или же требующие разогрева полуфабрикаты. Также сердечникам вредны готовые сладости, жареные продукты.

«Такие продукты повышают нагрузку на сердечно-сосудистую систему и способствуют прогрессированию атеросклероза»,- предупредила врач.

Дополнительно Маргарита Королева проинформировала, что а состоянии сердечнососудистой системы негативно сказываются обильные приемы пищи и тяжелые блюда, употребляемые поздним вечером.
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