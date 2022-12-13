Почему опасно принимать антидепрессанты без рецепта

Приём таких лекарств без присмотра врача может привести к судорогам и даже остановке дыхания.Если вы чувствуете себя печальным или угнетённым, это не обязательно депрессия. Депрессия — это тяжёлое расстройство эмоциональной сферы, возникающее преимущественно из-за внутренних причин, а не внешних факторов.Этот серьёзный диагноз ставится по наличию следующих критериев:ухудшение настроения;снижение удовольствия от тех занятий, которые раньше нравились;повышенная утомляемость (усталость накатывает уже после недолгой прогулки или выполнения несложных дел).Причём все эти симптомы должны наблюдаться большую часть дня и длиться не меньше двух недель. Они не исчезнут, если вдруг случилось какое-то радостное событие, например, человека повысили в должности или ему подарили давно желаемую вещь.Должно быть и несколько дополнительных признаков из перечисленных:невозможность сосредоточиться на выполняемой работе;неуверенность в себе;ощущение, что человек сам виноват в своей болезни;человек перестаёт видеть в будущем «просвет»;затруднение засыпания, бессонница, тяжёлое пробуждение;ухудшение аппетита;желание нанести вред своему телу.Оценивать эти симптомы и ставить диагноз может только врач — психотерапевт или психиатр. Это объясняется тремя причинами.Во-первых, есть различные расстройства, которые очень похожи на депрессию, но ею не являются. Это, например, биполярное расстройство, шизофрения, деменция. Лечатся они, соответственно, по-другому.Во-вторых, иногда депрессию вызывают заболевания внутренних органов, например сердца или эндокринной системы. При этом мозг будет получать меньше кислорода, и ему придётся «отключить» или ослабить не самые важные функции. В частности, настроение. Такая депрессия называется соматогенной, и она не пройдёт, пока не будет начато лечение основного заболевания.Наконец, существуют атипичные формы депрессии. Они проявляются другими симптомами, например повышением аппетита, сильной сонливостью. Это требует особого подхода в лечении.Как работают антидепрессантыЗа эмоции в нашем организме отвечают особые химические вещества, которые называют нейромедиаторами. Это:норадреналин — гормон, выделение которого формирует чувство тревоги, также он отвечает за бодрствование и адаптацию в окружающем мире;серотонин — гормон, формирующий ощущение счастья или удовольствия, контролирующий также тревогу, агрессивность, засыпание, половое поведение;дофамин — гормон, вызывающий ощущение бурной радости в ответ на вознаграждение или поощрение;окситоцин — гормон, который формирует ощущения доверия, спокойствия, снижает тревожность и страхи;мелатонин — гормон, регулирующий суточный ритм человека;гамма-аминомасляная кислота — нейромедиатор с седативным эффектом;пролактин — гормон, который отвечает за выработку грудного молока и возможность получить оргазм у мужчин и женщин;другие нейромедиаторы.Многие из них являются гормонами и оказывают влияние не только на настроение, но и на работу всего организма: функционирование половых желёз, изменение артериального давления, активацию или замедление работы сердца. Другие, например гамма-аминомасляная кислота и фенилэтиламин, имеют негормональную природу и управляют только эмоциями.Большинство препаратов, которые относятся к группе антидепрессантов, работают только с первыми тремя перечисленными молекулами: норадреналином, серотонином и дофамином. Действуют медикаменты там, где встречаются отростки двух нервных клеток (это называется нервным синапсом). Один отросток выделяет нейромедиатор, тот поступает в пространство между клетками и там воздействует на отросток другой нервной клетки.Отростки нервных клеток взаимодействуют с разными веществами. Но в одну единицу времени могут работать или те медиаторы, которые вызывают ощущение радости, или те, которые приводят к угнетённому настроению. Два сразу включаться не могут.Чтобы оказать свой эффект, как правило, антидепрессанты идут одним из трёх основных путей:Блокируют фермент моноаминооксидазу (МАО), разрушающий нейромедиаторы. В результате серотонин, норадреналин и дофамин воздействуют на нейроны больше времени, чем это происходило раньше. Препараты, воздействующие на МАО, могут угнетать её необратимо или обратимо.Не дают нейронам, которые уже выделили норадреналин, дофамин или серотонин, захватить эти молекулы обратно (препараты называются ингибиторами, или блокаторами обратного захвата). В результате нервные клетки, которые должны получить нейромедиаторы, дольше взаимодействуют с этими гормонами радости и удовольствия. Тогда, если поддерживать постоянную концентрацию антидепрессанта в организме (то есть принимать его так, как назначено врачом), на возвращение в предыдущее состояние у нейронов не будет времени. Человек перестанет испытывать такое угнетённое настроение, как ранее.Увеличивают выделение или норадреналина и серотонина, или только серотонина из нужных нейронов. В результате к нейронам поступает больше гормонов счастья, и состояние депрессии отступает.Отдельную группу антидепрессантов формируют препараты, которые воздействуют на нейроны, вырабатывающие мелатонин — гормон сна. Снижение его выработки вызывает сезонную депрессию. Кроме повышения выработки гормона мелатонина, они усиливают выделение дофамина и норадреналина, блокируют один из типов рецепторов, воспринимающих серотонин. Больше гормонов удовольствия и счастья — и в мозге не останется места для вызывающих депрессию молекул.К группе антидепрессантов относятся также препараты на основе экстракта зверобоя. Они способны подавлять обратный захват всех трёх нейромедиаторов: дофамина, серотонина и норадреналина. К антидепрессантам относятся также средства на основе метионина — аминокислоты, которая принимает участие в синтезе адреналина.Мифы об антидепрессантах и их разоблачениеЧасто люди боятся принимать антидепрессанты из-за надуманных побочных эффектов. Разберём популярные заблуждения.Антидепрессанты не помогают решать проблемы, а только заставляют забыть о нихПрепараты не влияют на память. К тому же, когда человек в депрессии, у него искажено восприятие своих проблем и мало энергии для их решения. Назначение антидепрессантов часто помогает лучше разобраться с текущими задачами за счёт сохранения нужной человеку мыслительной энергии.Из-за антидепрессантов можно набрать весНекоторые препараты действительно могут способствовать увеличению веса, но также есть лекарства, которые, снижая аппетит, содействуют похудению. Это флуоксетин, сертралин, эсциталопрам.Если человека беспокоит проблема веса, нужно сказать об этом врачу, назначающему антидепрессанты.Препараты придётся применять всю жизньВ среднем антидепрессанты принимают 6–9 месяцев, иногда дольше. За это время симптомы депрессии проходят. Однако более чем у 20% больных признаки депрессии со временем проявляются вновь.Антидепрессанты влияют на потенциюЭто не так. Некоторые лекарственные средства оказывают влияние на половую жизнь. Но они только снижают либидо, не влияя на потенцию или способность получить оргазм. В некоторых случаях (например, если до депрессии человек был очень активным в сексуальном отношении) это может даже улучшить сексуальные взаимоотношения.Чем антидепрессанты могут навредить на самом делеСогласно приказу Минздрава РФ №403н «Об утверждении правил отпуска лекарственных препаратов», все антидепрессанты отпускаются по рецепту. Многие всё-таки находят способы купить такие лекарства без назначения врача, не учитывая, что это далеко не безвредные препараты. Они вмешиваются в естественный баланс нейромедиаторов, большая часть которых, как мы говорили, — гормоны, то есть вещества, работающие не только с мозгом, но и с разными внутренними органами.Основные побочные эффекты антидепрессантов:Влияние на сердечно-сосудистую систему. Это учащение сердцебиения, снижение артериального давления при резком вставании с кровати, обмороки, одышка.Изменения работы эндокринной системы. Некоторые антидепрессанты могут вызвать повышение, реже — снижение уровня сахара в крови. Может также появиться выделение молока из молочных желёз у некормящих женщин.Ухудшение работы пищеварительной системы. Отдельные антидепрессанты могут вызывать тошноту, рвоту, ухудшение аппетита, боли в животе, нарушение вкуса, потемнение языка.Нарушение работы нервной системы: бессонница или сонливость, головокружение, дрожь (тремор).Другие побочные эффекты: увеличение размера грудных желёз (у мужчин и женщин), выпадение волос, увеличение лимфатических узлов, увеличение веса (масса тела растёт, если принимать препарат более года), кровоизлияния в кожу или слизистые оболочки.Приём препаратов от депрессии должен быть чётко обоснован ещё и потому, что эти медикаменты имеют «тонкую настройку». Они сложно сочетаются с другими лекарствами, и их вообще нельзя принимать с алкоголем (а курс лечения длится как минимум 6 месяцев). Мало того, антидепрессанты «не разрешают» употреблять отдельные продукты.Например, при приёме ингибиторов моноаминоксидазы нельзя есть пищу, в которой содержатся аминокислоты тирамин или тирозин. Это сыры, копчёности, молочные продукты, мясные бульоны, бобовые, свёкла и квашеная капуста, колбасы и сардельки, печень животных или птиц. Если человек, принимающий пиразидол, моклобемид или другие ингибиторы МАО, употребит такие продукты, у него может развиться тираминовый синдром. Это резкое повышение артериального давления вместе с сильной головной болью, а иногда и другими симптомами:сильным покраснением головы и лица;интенсивной болью в сердце;нарушением сердечного ритма;светобоязнью;головокружением;судорогами.Если принять ингибитор МАО и препарат, блокирующий обратный захват одного или нескольких нейромедиаторов, также развиваются тяжёлые побочные реакции:повышение температуры;тошнота или рвота;головокружение;судороги, вплоть до вызывающих остановку дыхания.Что делать, если вы заметили у себя признаки депрессииДепрессия — то, что причиняет сильнейшие эмоциональные и физические страдания, снижает качество жизни человека и может приводить к инвалидности, так как человек больше не находит моральных сил работать и даже ухаживать за собой. Если это болезнь, а не временное ухудшение настроения, то чуть позже могут появиться и суицидальные мысли. Депрессию нужно лечить.Терапию должен назначать специалист — психиатр или психотерапевт. Совсем не обязательно врач начнёт лечение с назначения антидепрессантов. В лёгких и умеренных случаях, особенно у детей и подростков, может быть вполне достаточно психотерапии, приёма препаратов магния, увеличения физической активности.Самолечением заниматься однозначно не стоит. Вы не сможете объективно оценить, какие препараты нужны именно вам, и увеличите риск развития побочных эффектов.