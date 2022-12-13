Врач Михалева объяснила, кому не нужно пить кофе

Некоторым категориям людей кофе вреден, об этом напомнила врач Оксана Михалева.Медик объяснила в интервью, кому не нужно пить ароматный тонизирующий напиток.«Кофеин вреден для определенных групп людей, несмотря на его полезные свойства в некоторых случаях», - сказала МихалеваВот кому нужно исключить кофе из рациона.Дети.Беременные, а также кормящие женщины.Люди с повышенным артериальным давлением.Оксана Михалева отметила, что получаемый в большом количестве кофеин способствует нарушению сердечного ритма. Кормящая женщина, употребляющая кофе, увеличивает риск того, что у ребенка появится анемия. Прием кофе нарушает усвоение организмом питательных веществ, включая важные микроэлементы (железо), витамины. Также может ухудшиться всасывание лекарств – не стоит увлекаться напитком, принимая препараты от диабета, остеопороза.Ранее невролог Игорь Мацокин сообщил, что привычка пить кофе на протяжении дня для взбадривания может быть вредной для здоровья. Переработка кофеина снижает в организме количество аденозинтрифосфорной кислоты, которая важна для поддержания функций обмена веществ. По словам врача, когда организм теряет ресурсы и не успевает их восполнять, его иммунитет ослабевает, ухудшается работу систем и органов тела.