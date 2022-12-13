Почему отекают ноги: о какой болезни это может говорить?

Отёчность ног может быть симптомом самых разных проблем — от лёгкого недомогания до заболеваний, опасных для жизни.Отёки ног – проблема, с которой сталкиваются люди любого пола и возраста. Задержка тканями жидкости в районе ступней и щиколоток может сигнализировать о ряде серьёзных проблем, причём некоторые из них требуют скорейшего обращения к врачу. Почему отекают ноги?Последствия нагрузокДаже у здоровых людей ноги отекают при повышении температуры воздуха в случае ношения закрытой тесной обуви, препятствующей нормальному кровообращению, после длительной работы сидя или стоя или после продолжительной физической работы. В этом случае решение сравнительно простое: подобрать подходящую обувь, не сдавливающую ноги, надевать носки из натуральных материалов, принимать достаточно жидкости, ограничить соль, ввести перерывы в работе и устраивать отдых, приподнимая ноги вверх.Приём медикаментовОтёк ног может быть побочным эффектом приёма ряда лекарств. В эту группу входят препараты гормонозаместительной терапии (эстроген у женщин, включая контрацептивы, тестостерон), антидепрессанты, лекарства для коррекции артериального давления (блокираторы кальциевых каналов), стероиды (включая кортикостероиды, например, преднизолон), назначаемые при диабете препараты, нестероидные противовоспалительные средства (нимесулид, ибупрофен).ТравмаОтёк – основной симптом при вывихе или растяжении, даже слабом и не причинившем ощутимого дискомфорта. Если мы неловко поставили ногу или поскользнулись, может произойти растяжение связок, которое смешает стопу и приводит к отёку тканей. Для устранения проблемы необходимо избегать нагрузки на ногу и по возможности ограничить её подвижность, использовать эластичный бинт и холодные компрессы, держать ноги приподнятыми. Если принятые меры не облегчают состояние, требуется консультация врача.Венозная недостаточностьОтёки щиколоток и коленей могут быть признаком венозной недостаточности, обусловленной нарушениями кровообращения и задержкой крови в ногах. Клапаны в венах помогают передвигать кровь в обратном направлении, от конечностей к сердцу, преодолевая земное тяготение, но с возрастом или ввиду заболеваний они могут перестать функционировать полноценно. Хроническая венозная недостаточность вызывает не только отечность, но и появлению язв на ногах. Необходимо проконсультироваться с флебологом.ТромбозПри образовании тромбов прекращается нормальное кровообращение от ног к сердцу. Поверхностные или глубокие тромбы могут забить одну или больше вен. Тромбоз несёт большой риск для жизни, поскольку может привести к смерти при попадании в сердце или лёгкие. Если в отёкшей ноге ощущается боль, повышается температура тела в области отёка, изменяется цвет кожи – необходимо незамедлительно обратиться к врачу.Беременность и её осложненияПоявление отёков – почти нормальное явление во время беременности, особенно на поздних её сроках. Однако резкий и сильный отёк ног, который не уменьшается после отдыха- один из признаков осложнённого протекания беременности. Обычно это наблюдается после 20-й недели при высоком артериальном давлении и наличии белка в моче. Если беременная ощущает головную боль, боль в животе, тошноту, нарушения зрения и редкое мочеиспускание, нужно срочно связаться с наблюдающим беременность специалистов, поскольку может быть диагностирована преэклампсия – состояние, угрожающее жизни матери и плода.ИнфекцияОтёк ног может быть вызван инфекцией. Такая причина часто встречается у людей с диабетом, а также при заболеваниях нервной системы, затрагивающих нижние конечности. Если у вас диагностирован диабет, рекомендуется внимательно следить за состоянием ног, поскольку повышенная склонность к загноению ран может вызвать воспаление.ЛимфедемаЗастой лимфы в тканях – болезненное состояние, которое может вызвать отеки ног. Затруднение циркуляции жидкости в организме может быть вызвано инфекционным процессом в лимфоузлах или их трамированием. Такое заболевание требует незамедлительного лечения.Сердечно-сосудистые, почечные или печеночные заболеванияЕсли отёки ног появляются по вечерам – это признак задержки в организме солей и жидкости из-за недостаточности правой половины сердца. Сбои в функционировании почек также приводят к задержке жидкости. При заболеваниях печени выделяется альбумин, который приводит с проникновению крови из сосудов в окружающие ткани. Из-за гравитации жидкость сосредотачивается в ступнях и коленях. Сопровождающими симптомами служат хроническая усталость, потеря аппетита снижение веса.