Диетолог Бобровский опроверг вред картофеля для фигуры

Как таковой картофель не является вредным для фигуры и здоровья, однако неподходящие способы его готовки действительно делают блюда из него опасными.О том, как употреблять картофель с пользой для организма и талии, рассказал в интервью диетолог Андрей Бобровский. Специалист отметил, что сам по себе этот продукт не заставляет человека полнеть или болеть«Вредным этот продукт делает неправильное приготовление», - сказал он радио Sputnik.В частности, Бобровский предупредил любителей картофеля фри, что в процессе приготовления и поедания такая картошка трижды окунается в жир (сначала дважды обжаривается для получения полуфабриката и готового блюда, затем употребляется вместе с соусом). Частое употребление изобилующей жиром картошки фри действительно моет создать проблемы, например, с тем же лишним весом. Кроме того, регулярное употребление такого блюда повышает риски сердечно-сосудистых нарушений, болезней пищеварения.В то же время, сказал Боровский, при более диетических способах приготовления картофель является отличным дополнением к рациону питания.«Если использовать адекватные рецепты, то мы не будем добавлять в картофель лишние калории. Например, можно готовить его на пару, варить в мундире или жарить с минимальным количеством масла», - подчеркнул специалист.