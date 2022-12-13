Не только алкоголь: 3 внезапные привычки, которые вас разрушают

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На первый взгляд они кажутся вполне безобидными.Даже если мы ведем здоровый образ жизни — на наш взгляд — отказываемся от курения и отмахиваемся от предложенного подругой бокала вина, это не значит, что в какой-то момент наш организм не даст сбой. А все дело в том, что мы игнорируем те вредные привычки, которые являются самыми опасными, так как кажутся нам совершенно безобидными.Вы ведете сидячий образ жизниСидячий образ жизни может привести к довольно печальным последствиям. Долгий рабочий день за монитором требует разгрузки, однако мы часто не спешим добавлять в нашу размеренную жизнь больше активности. Вместо похода в спортзал мы возвращаемся домой и дальше проводим время за монитором, но уже в компании близких. Подобный образ жизни может привести к всевозможным расстройствам и снижению работоспособности в целом. Конечно, совсем не обязательно тратить часы за тренажером, даже простая прогулка после работы станет прекрасным способом дать нагрузку организму.Вы переедаетеБольшие порции и несбалансированный рацион не менее вредны, чем посиделки за бокалом по пятницам. Мы и сами не замечаем, как наши порции становятся все больше, если мы перестаем контролировать процесс, а вместе с этим начинаются проблемы с пищеварением, которые в большинстве случаев становятся хроническими. Разброс проблем может быть огромным — от классического гастрита до проблем с сердечно-сосудистой системой. Коррекция рациона необходима как минимум раз в год — подумайте, какие продукты могут сказываться на вашем самочувствии, возможно, вы могли бы их заменить или полностью отказаться.Вы не соблюдаете режим дняПривычка поздно ложиться или же вовсе откладывать сон может обернуться большими неприятностями довольно быстро — ненормированный режим провоцирует бессонницу, с которой часто не справиться без помощи специалиста. Чем старше мы становимся, тем сложнее бывает бороться с последствиями отсутствия полноценного сна. Специалисты уверены, что для полноценной перезагрузки нам нужно как минимум 8 часов ночного сна. Если мы урезаем это количество, не за горами апатия, повышенная раздражительность и в некоторых случаях возможны нервные срывы.