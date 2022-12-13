Диетолог Макиша назвала продукт, чайная ложка которого восполнит суточную норму витамина D

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Витамин D необходим для функционирования щитовидной железы и нормальной свертываемости крови. Поэтому так важно, чтобы его в организме было достаточно. Восполнять баланс вещества помогут определенные продукты, заявила врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша.Специалист утверждает, что 30 процентов суточной нормы витамина D можно получить, съедая два желтка в день. Также он в большом количестве содержится в молоке, причем как в коровьем, так и в растительном, подчеркнула эксперт. Помочь восполнить баланс вещества поможет также, по ее словам, жирная морская рыба."Если, например, в горбуше содержится порядка 70 процентов от суточной нормы, то в сельди или скумбрии – уже 300 процентов. Вам достаточно съесть 30–50-граммовый кусочек, чтобы получить суточную норму", – рассказала врач.Нутрициолог посоветовала обратить внимание на грибы, в особенности на лисички. В 100 граммах продукта, утверждает она, содержится почти 50 процентов от его суточной нормы. Продуктом с рекордным содержанием витамина D диетолог назвала печень трески."Печень трески – продукт, которого достаточно одной чайной ложки, то есть 5 граммов, чтобы получить необходимое суточное количество витамина D", – резюмировала диетолог.