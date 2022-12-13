Врач Кутушов предостерег гипертоников и аллергиков от покупки живой ели на Новый год
Дело в том, говорит специалист, что длительное время вдыхать масла натуральной хвои – очень нехорошая затея. Несмотря на то, что ель издает приятный, успокаивающий аромат, у некоторых от ее запаха может резко измениться артериальное давление или даже начаться аллергия.
Более того, аллергическая реакция на ель очень часто проявляется у маленьких детей. В зоне риска также находятся люди с аллергией на тополиный пух или амброзию. Поэтому лучше все же обзавестись искусственным деревом. Тем более современные «заменители» ели выглядят ничем не хуже, а порой даже и лучше, настоящих.
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