Врач раскрыла, как свести к минимуму потребление сахара

Все знают, что сахар надо бы есть как можно меньше. Некоторые фанатики даже пытаются полностью исключить его из своего рациона, а зря. Демонизировать конфеты, печеньки и тортики не стоит, лучше просто знать меру в их поедании. Кардиолог Ольга Бокерия раскрыла восемь лайфхаков, которые помогут меньше есть продуктов с сахаром. По словам врача, полностью отказаться от них не получится.Прежде всего, уменьшая количество сахара в своём рационе, нужно действовать постепенно и плавно. Тогда процесс отвыкания от сладкого пройдёт безболезненно.«Полезно для начала исключить самый очевидный сахар: конфеты, пирожные, сладкие напитки; сахар, который вы кладёте в чай или кофе. Выберите что-то одно», — посоветовала врач.Бокерия также призывает всегда читать этикетки, чтобы распознать скрытый сахар, и обращать внимание на слова с окончанием «-оза»:фруктоза;глюкоза;сахароза;лактоза;декстроза.Ещё рекомендуется отказаться от простых углеводов, то есть выпечки из белой муки, пасты и белого риса. Ведь такие продукты очень быстро перерабатываются в организме и превращаются в глюкозу, повышая сахар крови.Лучше перейти на цельнозерновые макароны или бурый рис, добавила она. Также стоит увеличить в рационе количество фруктов, овощей, непереработанного мяса, рыбы, орехов, семечек и специй. Можно также есть небольшое количество молочных продуктов — йогурт, сыр, молоко.Нужно меньше пить сладких напитков — газировок, пакетированных соков и энергетиков. Лучше всего заменять их водой, несладким чаем или кофе.Желающим отказаться от сахара стоит планировать приёмы пищи. Заранее взять себе на перекусы яблоко, хлебцы, орехи, банан, натуральный йогурт, чтобы не соблазняться вредными блюдами.