Повышенная тяга к сладкому может указывать на сахарный диабет

Врач-диетолог Елена Соломатина объяснила, почему при развитии диабета возникает обостренное желание есть сладкое.Диетолог Соломатина отметила в интервью:«Постоянное желание сладких перекусов может возникать при неправильном режиме питания и сахарном диабете».Диабет, как известно, это заболевание, отличительной чертой которого является повышенный уровень сахара в крови. Беседуя с NEWS.ru, специалист обратила внимание на то, что люди могут не подозревать о наличии у них данной проблемы. Но тяга к сладкому является одним из симптомов, указывающих на нееСоломатина объяснила, что развитие диабета сопряжено с нарушением, при котором клетки перестают реагировать должным образом на инсулин – гормон, проводящий сахар в клетки для производства энергии. Не получая этого «топлива», клетки начинают голодать, и головной мозг, реагируя на их сигналы, вызывает сильное желание чего-нибудь сладкого, способного дать энергию. Человек, у которого оно возникает, начинает злоупотреблять сладким, его питание становится несбалансированным, что лишь усугубляет состояние организма.«Люди неправильно питаются: едят много высокоуглеводной пищи, не компенсируют клетчаткой, белком», - констатировала специалист.Если у человека нет диабета, то тяга к сладкому может говорить, что его организм не получает нужного количества питательных веществ – белка, полезных жиров, микроэлементов. В этом случае он требует сладких продуктов для быстрого насыщения, добавила Соломатина.По мнению диетолога, сластей вообще не должно быть в будничном рационе питания. Исключение составляет лишь темный шоколад в небольшом количестве.