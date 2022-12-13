Что будет, если хрустеть шеей каждый день

Нам становится легче, когда мы так делаем, но, на самом деле, это опасно.Шея – одна из самых уязвимых частей тела. В ней есть очень маленькие и наименее прочные позвонки по сравнению с теми, что находятся в других отделах позвоночника. Шейный отдел больше всего подвержен травмам, потому что имеет слабые мышцы, на которые ложится большая нагрузка.Это самый подвижный участок позвоночника. Природа так задумала, чтобы мы могли легко и быстро осуществлять движение, наклоны и повороты головой. Однако такая подвижность не означает, что шеей надо вращать в попытках услышать хруст.Нам кажется, что хруст помогает поставить позвонок на место, и порой мы даже ощущаем, что стало лучше. Наоборот, так мы только ухудшаем состояние шеи и увеличиваем риск травм.Например, при переломе руки накладывают гипс, чтобы обездвижить конечность. Это позволяет костям срастаться. Этот же принцип применяется к шее. Больная шея требует покоя, а не упражнений или ежедневных прохрустываний.Что будет, если хрустеть шеей?В отверстиях шейных позвонков проходят артерии и вены, которые обеспечивают мозг кислородом. Постоянный хруст может привести к травме этих артерий.Также регулярные хрусты шеей ухудшают состояние позвонков, изнашивают суставы, разбалтывают связки. Это может привести к появлению грыж, сдавливающих кровеносные сосуды, возникает недостаточность питания головного мозга. У человека могут появиться: головные боли, ухудшение общего состояния, головокружения, расстройства походки и речи.Что делать, если хочется хрустнуть шеей?Необходимо оставить в покое шейный отдел и работать с мышцами и тканями, которые окружают позвоночник.Очень эффективно воздействовать на мышцы около позвоночника при помощи техник миофасциального релиза (МФР). МФР — это техника самомассажа валиком или мячом. Она помогает избавиться от скованности в мускулах, убрать мышечный спазм и уменьшить ощущение боли за счёт повышения эластичности тканей.Эффективное упражнение с теннисным мячомНеобходимо не просто произвольно кататься на мяче, а осознанно работать на болезненную область или триггерные точки. Прокатывайте мышцы без воздействия на связки, суставы и кости.Техника выполненияИзбавьтесь от вредной привычки хрустеть шеей. Воздействуйте на ткани и мышцы, которые её окружают, а шею оставьте в покое. Спустя время она перестанет болеть, а вы ощутите лёгкость.