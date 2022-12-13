Польза и вред манго: 6 веществ в составе фрукта, способные творить чудеса с вашим организмом

Манго нечасто можно встретить на прилавках магазинов — для нашей страны это экзотический плод. Но многие, попробовав его однажды, становятся преданными поклонниками необычного и вкусного фрукта.Манго — настоящая кладовая полезностей. Посудите сами, этот фрукт — смесь углеводов, органических жирных кислот и аминокислот (стеариновой, янтарной, щавелевой, яблочной, валина, аланина и других), антиоксидантов (аскорбиновой кислоты), полифенола (витамин А). Есть и другие компоненты, применение которых возможно в медицине, — это лупеол, флавоноиды (мангиферин), фенольные кислоты и многое другое.Но при всей своей пользе может ли манго навредить здоровью? С этим вопросом «Доктор Питер» обратился к терапевту клиники «Будь Здоров» на Фрунзенской Виктории Гилетко.Диабетикам — крайне осторожноСушеный фрукт содержит примерно на 80% меньше влаги, чем свежий. Он в 5 раз калорийнее, чем свежий манго. В связи с этим для пациентов с сахарным диабетом или для людей, которые контролируют свой вес, допустимо употребление всего лишь нескольких ломтиков сушеного манго в день (2–3 кусочка). Также часто производители используют при сушке манго дополнительно сахарный сироп для вымачивания ломтиков, что еще больше повышает калорийность.В целом примерно на 100 г сушеного манго приходится 314 ккал, в то время как свежий плод может содержать примерно 67 ккал на 100 г продукта. Манго обладает высоким ГИ (гликемическим индексом), поэтому людям с сахарным диабетом необходимо тщательно контролировать количество потребления данного продукта.Может предупреждать ракОдин из основных компонентов, входящих в состав манго, — лупеол. Он обладает свойством уничтожать существующие раковые клетки, запуская процесс апоптоза (массовой гибели), обладает антиметастатическим и антиоксидантным эффектом.Помимо лупеола в манго содержится галловая кислота, обладающая аналогичным эффектом. Основное приложение данных веществ возможно при аденокарциноме поджелудочной железы, меланоме, гепатоцеллюлярной карциноме, в связи с тем, что действие вещества зависит от типа онкологического процесса.Защищает сердце и сосудыПомимо апоптоза опухолевых клеток лупеол обладает кардиопротективным эффектом за счет снижения эффекта перекисного окисления липидов, снижения ЛПНП. Ванилиновая кислота способна регулировать артериальное давление. Данные механизмы влияния на организм позволяют применять фрукт в качестве профилактического средства при сердечно-сосудистых заболеваниях.Борется с воспалениемЛупеол уменьшает количество нейтрофилов в воспаленных тканях, снижает количество продуцированного ИЛ-4, а также концентрацию эозинофилов и других провоспалительных цитокинов, что приводит к противовоспалительному эффекту. Эти свойства помогают при различных инфекциях, воспалительных процессах.Работает против Паркинсона и старенияМангиферин, входящий в состав манго, относится к группе флавоноидов. Выяснилось, что он обладает способностью уменьшать прогрессирование некоторых дегенеративных заболеваний (в частности болезни Паркинсона) за счет подавления окислительного стресса тканей и органов. Помимо этого он снижает уровень холестерина, триглицеридов, ЛПНП, повышающих сердечно-сосудистые риски.Феруловая кислота, как еще один составляющий манго компонент, может значительно уменьшать повреждение свободных радикалов нервной системы, а значит, также обладает потенциалом против нейродегенеративных расстройств, таких как болезнь Альцгеймера.Полезен при эндокринных болезняхМангиферин контролирует количество глюкозы в крови за счет ингибирования всасывания глюкозы из кишечника, а потому может применяться у людей с сахарным диабетом. Также по итогам исследований выяснилось, что хлорогеновая кислота, содержащаяся в фрукте, способна проявлять антиоксидантную и антиканцерогенную функцию, улучшать обмен липидов. Данный эффект хлорогеновой кислоты возможно применять у людей с ожирением.Не навредит ли экзотика?Есть такое мнение, бытующее как среди врачей, так и среди обычных людей, что предпочтение стоит отдавать овощам и фруктам, выращенным в той полосе, в которой проживает человек. Наверное, такая точка зрения продиктована тем, что фрукты и овощи — продукт быстро портящийся. И если их везут издалека, то придется применять какие-то уловки, чтобы довезти их свежими. Но не стоит придавать большое значение этому мнению. Можно употреблять любые овощи и фрукты, главное — выбирать свежие плоды, с гладкой кожицей и без следов гниения. Чем богаче будет ваш рацион, тем лучше!