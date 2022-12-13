Доктор Мясников сообщил о пользе антидепрессантов в лечении боли

Антидепрессанты являются неочевидным лекарством от головной боли, сообщил врач Александр Мясников.Доктор Мясников рассказал, что в лечении часто возникающих упорных головных болей могут быть полезными небольшие дозы антидепрессантов.«Упорные головные боли, если вы принимаете обезболивающие больше 15 раз месяц, то есть каждый второй день, лечат небольшими дозами антидепрессантов», - проинформировал медик.В некоторых случаях болевые ощущения могут преследовать человека, даже если физический источник боли перестает существовать. Это происходит из-за нарушений обработки нервных сигналов участками мозга, ответственными за восприятие боли. Использование антидепрессантов эффективно для купирования такой боли. В свою очередь, привычные обезболивающие могут при этом помогать слабо, и возникает риск употребления их в большом количестве. Врач Мясников напомнил, что частый прием препаратов-анальгетиков может разрушительно действовать на почки.