Фармаколог Фарзан перечислила 4 причины, почему надо навсегда отказаться от горячего душа
Когда за окном идет снег, на улице — сильный ветер и морозит, нет ничего более приятного, чем принять душ погорячее. Только ваш организм вам за такую процедуру «спасибо» не скажет. Слишком горячая вода может навредить здоровью. Вот почему стоит сделать температуру в душе чуть прохладнее, объяснила фармаколог Фарзан
1. Усугубляет акне
Слишком горячая вода в душе может навредить вашей коже и усугубить проблему акне. Дело в том, что, пытаясь согреться, горячей водой вы одновременно агрессивно смываете и уничтожаете натуральные масла и полезные бактерии, которые питают кожу и удерживают влагу.
2. Вызывает сухость и чувствительность кожи
По словам доктора Фарзан, принятие душа при более высоких температурах может сделать вашу кожу более сухой и чувствительной.
— Если вы будете слишком часто и подолгу стоять под горячим душем, кожа станет сухой, может появиться шелушение, ощущение стянутости, — объясняет доктор. — Чтобы сохранить увлажненность кожи после душа, обязательно используйте крем на водной основе.
3. Замедляет рост волос
По словам доктора Фарзан, люди, принимающие горячий душ, рискуют повредить свои роскошные локоны.
— Горячая вода замедляет кровоток, а коже головы необходимо хорошее кровообращение, способствующее росту волос, — говорит врач. — Также горячий душ может сделать волосы более ломкими и увеличит риск их выпадения. Поэтому стоит снизить температуру воды, когда вы моете волосы.
Врач-дерматолог, трихолог международного центра «Согаз»
— Слишком горячая вода усиливает выделение кожного сала, из-за чего волосы быстрее становятся жирными, — объяснила «Доктору Питеру» и врач-дерматолог Светлана Леденцова. — Высокие температуры агрессивно воздействуют на чувствительную кожу головы. В результате повреждаются волосяные фолликулы, корни волос становятся слабыми, а сами волосы — ломкими и пористыми. Горячая вода может нарушить уровень pH кожи и волос, что приводит к шелушению, перхоти и появлению зуда.
4. Вызывает экзему и другие заболевания
Каким бы приятным ни был горячий душ, он может ухудшить ваше состояние, если у вас есть проблемы с кожей, отмечает доктор Фарзан. От горячей воды кожа сохнет и, например, усугубляется экзема.
Также слишком горячий душ способен вызвать скачок артериального давления — симптомами могут быть головная боль и тошнота. А само повышенное давление, как итог, может усугубить хронические заболевания сердца и сосудов и стать причиной инфаркта.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
https://doctorpiter.ru - Добавил belyash в категорию Разное
Добавить комментарий