Фармаколог Фарзан перечислила 4 причины, почему надо навсегда отказаться от горячего душа

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Сделайте воду чуть прохладнее. Иначе это грозит проблемами с кожей и давлением. Почему слишком горячий душ может стать причиной неприятных последствий для вашего здоровья, рассказывает врач.Когда за окном идет снег, на улице — сильный ветер и морозит, нет ничего более приятного, чем принять душ погорячее. Только ваш организм вам за такую процедуру «спасибо» не скажет. Слишком горячая вода может навредить здоровью. Вот почему стоит сделать температуру в душе чуть прохладнее, объяснила фармаколог Фарзан1. Усугубляет акнеСлишком горячая вода в душе может навредить вашей коже и усугубить проблему акне. Дело в том, что, пытаясь согреться, горячей водой вы одновременно агрессивно смываете и уничтожаете натуральные масла и полезные бактерии, которые питают кожу и удерживают влагу.2. Вызывает сухость и чувствительность кожиПо словам доктора Фарзан, принятие душа при более высоких температурах может сделать вашу кожу более сухой и чувствительной.— Если вы будете слишком часто и подолгу стоять под горячим душем, кожа станет сухой, может появиться шелушение, ощущение стянутости, — объясняет доктор. — Чтобы сохранить увлажненность кожи после душа, обязательно используйте крем на водной основе.3. Замедляет рост волосПо словам доктора Фарзан, люди, принимающие горячий душ, рискуют повредить свои роскошные локоны.— Горячая вода замедляет кровоток, а коже головы необходимо хорошее кровообращение, способствующее росту волос, — говорит врач. — Также горячий душ может сделать волосы более ломкими и увеличит риск их выпадения. Поэтому стоит снизить температуру воды, когда вы моете волосы.Врач-дерматолог, трихолог международного центра «Согаз»— Слишком горячая вода усиливает выделение кожного сала, из-за чего волосы быстрее становятся жирными, — объяснила «Доктору Питеру» и врач-дерматолог Светлана Леденцова. — Высокие температуры агрессивно воздействуют на чувствительную кожу головы. В результате повреждаются волосяные фолликулы, корни волос становятся слабыми, а сами волосы — ломкими и пористыми. Горячая вода может нарушить уровень pH кожи и волос, что приводит к шелушению, перхоти и появлению зуда.4. Вызывает экзему и другие заболеванияКаким бы приятным ни был горячий душ, он может ухудшить ваше состояние, если у вас есть проблемы с кожей, отмечает доктор Фарзан. От горячей воды кожа сохнет и, например, усугубляется экзема.Также слишком горячий душ способен вызвать скачок артериального давления — симптомами могут быть головная боль и тошнота. А само повышенное давление, как итог, может усугубить хронические заболевания сердца и сосудов и стать причиной инфаркта.