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Шафран, в частности его экстракты, считается популярным природным продуктом для здоровья. Он удивительным образом позволяет улучшить общее самочувствие.Шафран – наиболее дорогостоящая пряность на планете, он ценится за такие свойства: возможность улучшать настроение, расслаблять, повышать концентрацию, улучшать сон и прочие ценные эффекты. Экстракты, изготовленные из шафранных рылец и лепестков, имеют аналогичное действие, так как включают одинаковые компоненты - каротиноиды.Чем еще полезен экзотический шафран? Предлагаем полный перечень полезных свойств этой пряности.Шафран полезен для здоровьяШафран для улучшения настроенияШафран является популярным растительным продуктом для нормализации настроения и снятия беспокойства. Дело в том, что растение имеет свойство повышать в головном мозге содержание нейромедиаторов: серотонина и дофамина. Шафран также контролирует реакцию организма на стресс.Итоги специальных исследованийИзучение действия экстракта шафрана в ходе одного клинического исследования позволяет сделать выводы о его свойствах для улучшения настроения и снятия стресса у взрослых добровольцев.В другом исследовании экстракт шафрана (14 мг - 2 раза в сутки) на протяжении 8 недель давали подросткам, которыми владело плохое настроение и ощущение тревоги. В результате отмечалось явное улучшение симптоматики, вызванной подростковым настроением, - эмоциональности, страха расставания и социофобии.Шафран и медикаментозные препараты схожего действияОдним из побочных действий антидепрессантов, которые являются селективными ингибиторами обратного захвата серотонина (сокращенно - СИОЗС), считается дисфункция половой сферы. У женщин она выражается в таких признаках: снижении либидо и полового возбуждения. У мужчин при приеме этих препаратов не исключена эректильная дисфункция и утрата интереса к интиму.В ходе эксперимента одна группа добровольцев обоего пола принимала СИОЗС, другая группа употребляла экстракт шафранных лепестков (30 мг в сутки). В итоге в группе №2 наметилось явное улучшение определенных моментов интимной функции. У женщин усиливалось половое возбуждение, у мужчин наблюдалась позитивная динамика в эректильной функции.Шафран снимает тревогу и улучшает качество снаШафран используется как растительный продукт для противостояния стрессу и улучшения качества и продолжительности ночного сна. В специальном эксперименте добровольцы 18-70 лет, имеющие осложнения со сном, потребляли 14 мг шафранного экстракта 2 раза в сутки на протяжении 28 дней. В результате наблюдалось явное улучшение динамики ночного сна.Прочие ценные эффекты шафрана для здоровьяШафран оказывает полезное действие в следующих вопросах здоровья:улучшение функций головного мозга;защита головного мозга и глаз от процессов старения;ослабление симптоматики ПМС;поддержка в регуляции аппетита и контроля над весом тела;предупреждение синдрома отсроченной болезненности мышц после интенсивных занятий спортом;снятие болезненных спазмов при менструации;повышение фертильности мужчин;поддержка кардио-сосудистой функции;активация антиаллергенных и противовоспалительных механизмов.