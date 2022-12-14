5 трав и специй, которые защитят от «зимних» болезней

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Мы привыкли использовать травы и специи в кулинарии, но с древних времен они применялись ещё и для лечения различных заболеваний – которых в холодное время года немало!Какие травмы и специи помогут профилактике простуд и как их правильно применять?ШалфейЧто это? Шалфей — пряная трава, которую часто добавляют в мясные и овощные блюда, но многие не догадываются о пользе шалфея в борьбе с простудными заболеваниями и болезнями горла. Также считается, что эта трава улучшает память и обладает антибактериальным эффектом.Как использовать: Шалфей хорошо сочетается с мясом и пастой. Его также можно употреблять в виде чая. Достаточно залить листья шалфея горячей водой и добавить мед или лимон по вкусу.РозмаринЧто это? Розмарин относится к семейству губоцветных. Согласно результатам исследования терапевтической пользы этой травы в психофармакологии, регулярное применение эфирного масла розмарина улучшает когнитивные функции и поднимает настроение.Как использовать: Розмарин подчеркивает вкус ягненка, пасты, пиццы. Ему можно принимать и в виде чая. Для этого нужно заварить половину чайной ложки иголок розмарина в стакане горячей воды, дать им настояться, затем процедить и добавит мед или лимон по вкусу.КорицаЧто это? Корицу широко используют в выпечке. Эта специя содержит коричный альдегид, обладающий антибактериальными свойствами. Согласно данным портала Medical News Today, корца помогает справиться с бактериальными и дрожжевыми инфекциями. Также считается, что она нормализует уровень сахара в крови.Как использовать: Помимо того, что корицу добавляют в тесто, ее также можно употреблять с кофе. Эту пряность также используют при приготовлении чили, тажина или традиционного карри.МятаЧто это? Мята — очень популярный ингредиент десертов и коктейлей. Согласно порталу Medical News Today, листья мяты обладают успокаивающим действием при проблемах с пищеварением.Как использовать: Мяту принимают как добавку к чаю или фруктовым смузи.ЭхинацеяЧто это? Эхинацею не встретишь на полочке со специями, потому что это растение лекарственное. Прежде всего, оно известно как природный иммуномодулятор и помощник в борьбе с симптомами простуды и гриппа.Специалисты медицинского центра при Университете Мэриленда объясняют, что, хотя эффективность эхинацеи еще находится под вопросом, исследования действительно показали, что ее применение при первых признаках простуды значительно облегчает течение болезни.Как использовать: Настойку или таблетки эхинацеи можно приобрести в аптеке и принимать согласно инструкции или предписаниям врача.