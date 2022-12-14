5 трав и специй, которые защитят от «зимних» болезней
Какие травмы и специи помогут профилактике простуд и как их правильно применять?
Шалфей
Что это? Шалфей — пряная трава, которую часто добавляют в мясные и овощные блюда, но многие не догадываются о пользе шалфея в борьбе с простудными заболеваниями и болезнями горла. Также считается, что эта трава улучшает память и обладает антибактериальным эффектом.
Как использовать: Шалфей хорошо сочетается с мясом и пастой. Его также можно употреблять в виде чая. Достаточно залить листья шалфея горячей водой и добавить мед или лимон по вкусу.
Розмарин
Что это? Розмарин относится к семейству губоцветных. Согласно результатам исследования терапевтической пользы этой травы в психофармакологии, регулярное применение эфирного масла розмарина улучшает когнитивные функции и поднимает настроение.
Как использовать: Розмарин подчеркивает вкус ягненка, пасты, пиццы. Ему можно принимать и в виде чая. Для этого нужно заварить половину чайной ложки иголок розмарина в стакане горячей воды, дать им настояться, затем процедить и добавит мед или лимон по вкусу.
Корица
Что это? Корицу широко используют в выпечке. Эта специя содержит коричный альдегид, обладающий антибактериальными свойствами. Согласно данным портала Medical News Today, корца помогает справиться с бактериальными и дрожжевыми инфекциями. Также считается, что она нормализует уровень сахара в крови.
Как использовать: Помимо того, что корицу добавляют в тесто, ее также можно употреблять с кофе. Эту пряность также используют при приготовлении чили, тажина или традиционного карри.
Мята
Что это? Мята — очень популярный ингредиент десертов и коктейлей. Согласно порталу Medical News Today, листья мяты обладают успокаивающим действием при проблемах с пищеварением.
Как использовать: Мяту принимают как добавку к чаю или фруктовым смузи.
Эхинацея
Что это? Эхинацею не встретишь на полочке со специями, потому что это растение лекарственное. Прежде всего, оно известно как природный иммуномодулятор и помощник в борьбе с симптомами простуды и гриппа.
Специалисты медицинского центра при Университете Мэриленда объясняют, что, хотя эффективность эхинацеи еще находится под вопросом, исследования действительно показали, что ее применение при первых признаках простуды значительно облегчает течение болезни.
Как использовать: Настойку или таблетки эхинацеи можно приобрести в аптеке и принимать согласно инструкции или предписаниям врача.
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