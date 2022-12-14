Инфекционист Машкова объяснила, насколько безопасно жить в одном доме с мышами и крысами

Грызуны чаще всего селятся рядом с людьми в холода, ведь у человека всегда есть чем поживиться. Однако такое соседство может быть крайне опасно, предупреждает инфекционист Светлана Машкова. И дело тут далеко не в укусе.Грызуны и насекомые в доме — всегда нежеланные гости. Если последние могут нагрянуть в любое время года, то мыши и крысы чаще всего приходят к людям осенью и зимой. Ведь в полях, лесах, ближайших скверах и парках больше нечего есть, а у человека всегда припрятано много вкусного на кухне. Избавляться от таких подселенцев необходимо как можно скорее, говорит инфекционист.Какие бывают грызуныМышей и крыс можно разделить на синантропных, то есть тех, которые живут вместе с человеком, и не синантропных — диких грызунов. И те и другие опасны для людей тем, что они могут болеть различными инфекциями и быть переносчиками опасных заболеваний, рассказывает врач Машкова.Мыши обычно мигрируют в теплые места: дома, подвалы, особенно если там хранится еда. Крысы же чаще всего заводятся там, где много еды, например на продовольственных складах и контейнерных площадках с бытовыми отходами. То есть все те места, где они могут обеспечить себе питание и какое-то, хотя бы минимальное, укрытие.Почему от них надо избавиться как можно скорееСинантропные грызуны, такие как серая полевая мышь и крыса, могут переносить опасные болезни, например:бешенство,чуму плотоядных,лептоспироз,геморрагическую лихорадку с почечным синдромом.— Есть еще много заболеваний, которые мыши и крысы могут передать человеку, но перечисленные — самые опасные, так как могут привести к летальному исходу, — говорит Светлана Машкова.Важно: болезни передаются не только через укусы. Поэтому думать, что если мышка живет где-то в углу, мы не трогаем друг друга, значит, все хорошо — в корне неправильно.— Так, например, бешенство может передаваться через укус или же через слюну — после попадания слюны на кожные покровы и слизистые человека. Но для этого нужен непосредственный контакт с больным животным, что происходит крайне редко. Гораздо чаще заражение происходит при попадании мочи и фекалий грызунов на предметы быта, продукты питания. Когда человек употребляет в пищу или даже вдыхает пыль, зараженную патогенами, уже возможно заражение. Заболеть в таком случае очень легко, — предостерегает эксперт.Помимо этого, важно знать, что с появлением мышей и крыс в доме человек может начать страдать от аллергии. Реакцию способны вызвать шерсть и экскременты. Заболевший начинает чихать, кашлять, у него слезятся глаза, появляется одышка. Поэтому срочно избавляйтесь от продуктов, до которых могли добраться мыши или крысы. И от самих грызунов, разумеется.Что делать, если крыса все-таки укусилаИли мышь, не имеет значения — опасны все.— После укуса нужно сразу обратиться в травмпункт, так как велика опасность развития бешенства. Также необходима антирабическая вакцинация и введение иммуноглобулина для профилактики бешенства, — говорит инфекционист.Важно: бешенство диагностировать по анализам нельзя, а остальные возможные заболевания крайне сложно выявить в первые часы после укуса, поэтому врач будет назначать конкретные исследования только исходя из подозрений на ту или иную инфекцию спустя некоторое время.Как только зверь атаковал, первое, что надо сделать, — это промыть укус холодной водой с хозяйственным мылом. Потом обработать рану спиртовым раствором, йодом или любым другим антисептиком. После этого сразу же обратиться к врачу как можно скорее — на счету буквально каждый час.Так, на заражение могут указать следующие симптомы:покраснение,припухлость и болезненность места укуса,увеличение расположенного рядом лимфатического узла,отек в области укуса,повышение температуры тела или появление озноба,боли в мышцах, слабость.Все это говорит о распространении инфекционного процесса и может быть крайне опасно для жизни человека. Даже если вы чувствуете себя отлично, показаться врачу нужно обязательно. Игнорирование укуса может стоить вам жизни.