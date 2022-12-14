Как нужно провести первые три дня при заболевании гриппом

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О том, что нужно предпринять при заражении гриппом, рассказал инфекционист Владимир Чуланов.Чуланов сообщил в интервью, что человеку, почувствовавшему первые симптомы заболевания, нужно поддерживать постельный режим – именно так нужно провести первые три дня при заражении гриппом. Также следует связаться с врачом.«Если человек заболел гриппом, то ему следует срочно обратиться к медикам и провести первые дни в постели, а не на ногах». – подчеркнул Владимир Чуланов, беседуя с ТАСС.Говоря о важности отдыха в первые дни болезни, Чуланов сообщил о необходимости полного исключения физических и умственных нагрузок, включая просмотр телевизора. Помимо этого, меди посоветовал регулярно проветривать комнату.Инфекционист заявил, что грипп является очень серьезным недугом, при заражении им возникают риски значительно навредить здоровью из-за возможных последствий в виде ухудшений в работе сердца, мозга, других органов. Также он добавил, что скорость, с которой организм преодолевает вирус и выздоравливает, зависит от имеющегося иммунитета.