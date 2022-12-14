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По словам детского хирурга Максима Сергиенко, в случае ветряной оспы обработанная зеленкой сыпь мешает своевременно увидеть возникшее воспаление.Врач посоветовал не замазывать зеленкой высыпания при ветрянке. Сергиенко отметил, что возникающий у жертв ветряной оспы зуд и расчесывание образуемых папул чреваты инфицированием сыпи, которое способно привести к тяжелым ветряночным абсцессам и флегмонам. Такие образования могут быстро прогрессировать, их последствия бывают фатальными.«Первым признаком инфицирования сыпи является покраснение кожи вокруг корочки, а если этот элемент обработан зеленкой, то это просто не видно, потому что все зеленое», – объяснил медик в интервью «Газете.ру».Ветряночные образования хирург Сергиенко посоветовал обрабатывать вместо зеленки средствами с цинком. Помимо этого будет полезен прием антигистаминных препаратов.