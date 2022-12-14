5 правил медитации для настоящего расслабления

Усталость, апатия, стресс — постоянные спутники в современном мире. Они влияют на здоровье, на настроение, на обычную, повседневную жизнь. Бороться с нервным перенапряжением сложно: помогают психологи, забота о себе и, конечно, медитация. Вопреки стереотипам, этот метод не связан с эзотерикой и освоить медитацию не так сложно, как кажется.Шаг 1: Найдите удобное место Здесь важно, чтобы вам не мешали, вы могли удобно устроиться и посвятить себе несколько минут. Сведите к минимуму факторы, которые могут вас отвлечь: выключите телефон, ноутбук или компьютер. Конечно, вы будете слышать звуки с улицы, но со временем они станут просто фоном. Если же сосредоточиться из-за проезжающих за окном машин или разговоров соседей вы не можете, в первое время используйте беруши.Шаг 2: Выберите положение Садиться в позу лотоса совсем не обязательно. Достаточно понять, в какой позе вы можете провести 10—20 минут. Сидя, лежа, стоя, расположитесь так, как вам удобно.Шаг 3: Контролируйте дыхание Правильная техника дыхания — основа медитации, именно она помогает расслабиться, немного снизить уровень стресса, почувствовать себя «здесь и сейчас». Вдыхайте и выдыхайте через нос, пусть рот остается закрытым и расслабленным. Пусть живот поднимается, когда вы вдыхаете, и опускается, когда выдыхаете. Можете контролировать это, положив руку на область диафрагмы. Дышите на 3—4 счета, делая глубокие вдохи и выдохи.Шаг 4: Сосредоточьтесь Постарайтесь остановить внимание на чем-то одном: дыхании, движении, если мысли ускользают, старайтесь мягко возвращать их к дыханию. Со временем вы сможете оставаться сосредоточенной все дольше.Шаг 5: Получите удовольствие от процесса Главное в медитации — это ощущение, что вы находитесь в безопасном месте, что здесь и сейчас вам хорошо. Эти минуты принадлежат только вам, они украдены у проблем, стресса, усталость.