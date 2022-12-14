Диетолог Поташева: голодание перед Новым годом может привести к панкреатиту и воспалению
Эксперт отметила, что голодание не подготовит ЖКТ к тому, что в канун праздника будет употребляться много жирной пищи и алкоголя. Также резкое падение веса может спровоцировать выход камня в желчные протоки у тех, кто страдает желчекаменной болезнью. Из-за этого может появиться реактивный панкреатит.Также из-за голодания существует риск воспаления двенадцатиперстной кишки, так как в этом органе также есть желчные протоки.
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Добавил belyash в категорию Гастроэнтерология
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