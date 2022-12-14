В Роспотребнадзоре рассказали, что сделает с организмом кротовуха

В Интернете не утихают обсуждения кротовухи — настойки на мертвом кроте. Почему категорически нельзя ее пробовать даже из сильного любопытства и даже обладателям богатырского здоровья? Отвечают эксперты.Казалось бы, удивить современного человека, особенно если он активный пользователь Интернета, уже практически невозможно. Но всегда найдется что-то, что буквально взорвет Сеть. В этот раз звание «бомбы» досталось напитку под названием «кротовуха». В промышленных масштабах ее не выпускают, по слухам, изготавливают в домашних условиях из двух ингредиентов — спирта и мертвого крота. Причем абы какой крот для этого не подойдет, нужен тот, что скончался не собственной смертью.Практическую пользу такого «напитка» создатели не поясняют, а вот Роспотребнадзор не дремлет и предупреждает о серьезной опасности отравиться и очутиться в лучшем случае в больнице.Ставить над собой эксперименты ни в коем случае нельзя. Даже если вы считаете, что у вас богатырское здоровье и вообще вы — везунчик по жизни, говорят в Роспотребнадзоре.Во-первых, нужно всегда помнить, что кроты очень часто заражены глистами. Это происходит при поедании насекомых. В некоторых местностях 70–80% поголовья кротов могут быть поражены этими паразитами, которые легко перекочуют в организм нового хозяина.Во-вторых, в мышцах кротов частенько живут круглые черви — трихинеллы, видимые только под микроскопом, в кишечниках — плоские черви — трематоды. Иногда у кротов находят и ленточных червей. Да, они тоже достанутся человеку в наследство.В-третьих, среди кротов также распространены внешние паразиты: блохи и клещи. На одном зверьке встречаются до 15 и более блох и до 20–25 клещей. Это значит, что кроты могут быть переносчиками опасных инфекций, например — туляремии, которая передается человеку.Спирт не уничтожает червей, глистов и прочих паразитов. Человек, попив кротовухи, может умереть или остаться инвалидом на всю жизнь.При туляремии больные ощущают:головокружение;тошноту;головную боль;бессонницу;вялость или, наоборот, возбуждение.Температура повышается до 38–39 градусов. В таких случаях нужно немедленно обратиться к врачу.Туляремия по мере прогрессирования может вызывать различные осложнения, например:воспаление так называемого средостения плевры (медиастинит) — воспаляется тонкая пленка в области средостения, области посередине грудной клетки, примерно между двумя легкими;абсцесс легкого (скопление гноя в локализованной области легких);воспаление мозговых оболочек (менингит).