Врач Пол МакАрди назвал неочевидные симптомы диабета 2 типа

Некоторые симптомы диабета могут быть на виду, но будучи неочевидными, они не воспринимаются как сигналы опасного заболевания.О том, насколько коварным может быть диабет 2 типа (самый распространенный тип диабета, которым заболевают люди разного возраста), рассказал в интервью изданию Express врач Пол МакАрди. Медик отметил, что диабет 2 типа может проявляться признаками, не вызывающими обеспокоенности. В частности, неочевидным симптомом может быть чувство жажда, усиливающейся ночью. Если человеку необходимо держать по ночам рядом с собой стакан воды, это повод проверить уровень сахара в крови и посоветоваться с врачом.Помимо этого, МакАрди рекомендует консультироваться со специалистом, если человеку перед сном требуется помочиться два или три раза, или нужно просыпаться для этого ночью. Другими неочевидными симптомами диабета 2 типа он назвал появление зуда в интимных органах, участившуюся молочницу, ухудшение зрения, долго не заживающие кожные повреждения.Врач Пол МакАрди почеркнул, что при выявлении предиабета или диабета на первый план выходит способность контролировать содержание сахара в крови, а также свой вес и пищевые привычки. Если диабет не выявляется, не получает лечения, это может быть очень опасным для здоровья и жизни.