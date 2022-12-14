Диетолог Дианова назвала правильный ночной перекус

Если уж и есть по ночам, то хотя бы с минимальным вредом для фигуры и здоровья. В беседе с "Вечерней Москвой"врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова раскрыла критерии правильного ночного перекуса.Специалист утверждает, что причин для появления ночного голода, как правило, всего три: недоедание в течение дня, психологические проблемы и изнурительные диеты. При резком возникновении желании поесть она рекомендует употреблять творог, йогурт, фрукты или овощи. Отличным вариантом, по мнению врача, станет чиа-пудинг."Такая пища не является тяжелой, но дает чувство сытости, а процесс пищеварения происходит быстрее, чем переваривание животного белка", – отметила эксперт.Диетолог также посоветовала попробовать съесть ночью печеное яблоко или айву. Она считает этот вариант наиболее полезным для организма.