Насморк? 6 продуктов, которые помогут его облегчить
Зима и весна – трудное время для наших дыхательных путей. Сначала сезон ОРВИ, затем время аллергии. К счастью, некоторые продукты могут помочь улучшить состояние дыхательных путей и дышать глубже.
Яблоки
В этих фруктах много фенольных кислот и флавоноидов, которые уменьшают воспаление в дыхательных путях. Кстати, если вы курите, то яблоки для вас особенно полезны, так как помогут защитить ваши легкие (а когда вы откажетесь от опасной привычки, яблоки помогут вам не набрать вес).
Оливковое масло
Моно- и полиненасыщенные жиры и фитонутриенты, содержащиеся в оливковом масле, полезны не только для нашей кожи, волос и сердца; они также важны для здоровья легких. Оливковое масло может помочь в борьбе с рисками для здоровья, связанными с загрязнением воздуха: если употреблять этот продукт регулярно, улучшает снабжение клеток кислородом, нормализуется работа сердца, а кровеносные сосуды меньше повреждаются. Ученые полагают, что все дело в олеиновой кислоте, которой много в оливковом масле – она помогает уменьшать воспаление.
Кофе
Кофеин помогает даже облегчить симптомы астмы (но, разумеется, не так эффективно, как лекарство): так что если у вас насморк, простудный или аллергический, начинайте день с чашечки кофе – и дышите глубже.
Лосось
И вообще любая рыба жирных сортов: жирные кислоты омега-3, которыми она богата, помогают уменьшить воспаление в легких и могут также бороться с бактериями.
Зелёный чай
Антиоксиданты, которых особенно много в зеленом чае, успокаивают организм, уменьшают воспаление и способствуют лучшему заживлению. Но главное – в зеленом чае много кверцетина, антиоксиданта, который действует как природный антигистамин. Это означает, что он замедляет выброс гистамина и других воспалительных химических веществ в организме, которые могут вызывать симптомы аллергии. Так что если ваш насморк вызван аллергией, зеленый чай – то, что вам нужно.
Семечки
Если вы курите, живете в большом городе, часто простужаетесь – вам нужно регулярно есть семечки. Тыквенные и льняные, они богаты магнием, который помогает мышцам дыхательных путей расслабиться и уменьшает воспаление.
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