Как быстро избавиться от кашля: эффективный рецепт

Изматывающий сухой кашель – частое явление, особенно зимой и в межсезонье.Приступы такого кашля могут иногда длиться часами. Дорогие разрекламированные средства часто не помогают, особенно детям. И тогда на помощь приходит народная медицина.Боржоми с молоком от кашляОдно из наиболее эффективных средств для смягчения сухого кашля – молоко с «Боржоми».Причины сухого кашляСухой кашель вызывают такие заболевания, как ларингит, трахеит, бронхит.Обычно он бывает в самом начале болезни. На слизистых оболочках возникает отек и воспаление.Человек ощущает это как царапанье, першение в горле.В этот момент очень важно добиться выделения слизи и удаления ее из организма.Проще говоря, надо сухой кашель превратить во влажный.Сухой кашель очень опасен тем, что инфекция, если с ней не бороться, начнет распространяться ниже по дыхательным путям. Вот почему нужно как можно скорее вызвать выделение мокроты.Симптомы ларингитаПри ларингите воспаляются слизистые оболочки гортани.Для него характерны сиплый голос, даже иногда полная потеря его, сухой кашель, напоминающий лай собаки, боль в горле и ощущение жжения.Ларингит – очень опасное заболевание, особенно для маленьких детей.Болезнь может вызвать у малышей стеноз гортани, что грозит летальным исходом, если вовремя не оказать помощь.При ларингите кашель может появиться не сразу. Иногда болезнь начинается с осиплости голоса.Не нужно ждать, когда кашель появится, а сразу начинать лечение.Молоко с минеральной водой особенно эффективно именно при ларингите.Симптомы трахеитаТрахеит обычно сочетается с ларингитом или бронхитом. Для него характерен сильный сухой кашель, причем его приступы могут длиться несколько часов.Прекратить приступ очень сложно, особенно, у ребенка.Кашель усиливается к ночи и под утро.Человек испытывает боль в нижней части горла, болезнь часто сопровождается небольшой температурой, особенно у детей.Симптомы бронхитаПри бронхите больного мучают сильнейшие приступы кашля, особенно усиливающиеся ночью.Часто болезни сопутствуют слабость и высокая температура.Бронхит очень опасен тем, что часто переходит в хроническую форму, особенно у пожилых. У детей болезнь также может вызвать тяжелые осложнения.Молоко и сухой кашельМолочный жир мягко воздействует на воспаленную слизистую.Также молоко способствует выработке слизи в организме, а это как раз и необходимо при сухом кашле.Теплое молоко мягко прогревает воспаленное горло, что тоже способствует облегчению кашля.Молоко нельзя пить при появлении обильной мокроты. При влажном кашле помогут совсем другие средства.Принцип действия молока с «Боржоми» при кашлеИтак, молоко смягчает и прогревает горло.Ну а что же «Боржоми»?Сочетание молока и гидрокарбонатно-натриевой минеральной воды – уникальное средство для воспаленного горла и бронхов.«Боржоми» увлажнит пересушенную раздраженную слизистую, снимет воспаление, прекратит сильные приступы кашля.Также минеральная вода способствует усиленной выработке слизи, что позволит ускорить выздоровление.Как приготовитьНикакой сложности в приготовлении лекарства нет.«Боржоми» лучше покупать в стеклянной бутылке, чтобы не нарваться на подделку.Молоко для детей от года до 7 лет предпочтительнее брать органическое 2,5% жирности.Взрослым и детям старшего возраста лучше купить более жирное молоко. Чем больше жиров в молоке, тем лучше для горла.Рецепт молоко с «Боржоми»Молоко подогревают, чтобы было теплое.Горячее пить категорически запрещено, оно обожжет и без того раздраженную слизистую.В теплое молоко добавляют «Боржоми», предварительно выпустив газ.Минералка также должна быть чуть теплой.Пропорцию берут 1:1.Количество выпитого молока не ограничивают.Дети обычно с удовольствием пьют такое молочко, оно имеет приятный вкус. Однако все же лучше готовить небольшое количество напитка на один раз, чтобы оно не успело остыть.Кому можно пить молоко с «Боржоми»Пить молоко с «Боржоми» можно всем, в том числе и маленьким детям.Что касается малышей до года, то вопрос о назначении этого средства решает врач, так как в этом возрасте не все дети переносят коровье молоко.Противопоказанием может стать также лактозная недостаточность у взрослого или ребенка.