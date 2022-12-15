Как правильно выбрать сладости, чтобы не нанести вред своему ребенку
Специалист отмечает, что не нужно обращать внимание на красивую упаковку. Куда правильнее будет почитать состав и убедиться, что угощения в подарке состоят из природных компонентов. Ну а еще лучше и вовсе собрать конфеты самому, убедившись, что в них нет печений на маргарине или конфет с заменителем молочного жира или с маслом какао в составе.
Кроме того, лучше отдавать предпочтение подаркам, в которых есть мармелад и пастила, которые будут куда полезнее шоколадных конфет. Ну а если ребенок не сильно любит подобные сладости, то стоит выбирать конфеты с орехами и сухофруктами – они смогут поддерживать организм ребенка полезными витаминами и минералами.
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Добавил mamasha в категорию Разное
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