Врач-сомнолог раскрыл причину растущей бессонницы среди молодежи

Статистика показывает, что россияне спать значительно хуже. Особенно такая тенденция сказывается на молодежи.Сомнолог Павел Кудинов объяснил, с чем это связано и как вернуть здоровый сон.Сомнолог отмечает, что в холодную пору года показатели бессонницы всегда значительно выше. Зимой и осенью солнце значительно реже светит, из-за чего гормональный фон подсознательно призывает человека впасть в «спячку». Ну а это в свою очередь приводит к стрессовой ситуации для организма и постоянному чувству тревоги.В борьбе с таким состоянием помогут пустырник, валерьянка или боярышник. Ну а если чувство тревоги не оставляет, то лучше все же обратиться к врачу, который предложит дополнительные методы лечения.